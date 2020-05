Qué dice la carta que defiende la "desinvitación" a Sergio Moro

Noticias Relacionadas Suspenden una conferencia con el juez brasileño Sergio Moro en la UBA

El ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni y el camarista Alejandro Slokar fueron sólo algunos de los firmantes de la carta titulada, “La UBA y el Estado de Derecho”, con la que defendieron la posición respecto de la baja al brasileño Sergio Moro de una conferencia en la facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

El encuentro generó una doble polémica en las últimas horas. Primero cuando se conoció el evento en el que se presentaría el ahora exministro de Jair Bolsonaro y luego, tras esta, con la cancelación de la misma. “Acá no hay ningún tipo de discriminación, solo hay un pedido de coherencia. Es en este ámbito donde se discute cuál es la misión del Derecho Penal, cuáes son los límites del poder represivo del Estado y cuáles son los límites constitucionales que conforman un verdadero Estado de Derecho”, sostuvieron en la misiva que también firmaron otros referentes del derecho ligados en su mayoría cercanos al kirchnerismo.

Acerca de la desinvitación a Sergio Moro

El encuentro, del que participaría Moro era vía Zoom y estaba planificado para el próximo miércoles a las 10 con la participación de directivos de la Universidad. La noticia despertó la indignación entre un sector del Frente de Todos (FdT), debido a que Moro fue el juez que condenó por lavado de dinero al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la trama que se hizo conocida a escala mundial como Lava Jato.

Su posterior nombramiento como ministro de Justicia y Seguridad Pública en el gobierno de Bolsonaro reforzó la opinión de sus críticos sobre su posible falta de imparcialidad a la hora de avanzar contra Lula. En el último tiempo Moro renunció a su cargo en medio de acusaciones a Bolsonaro sobre abuso de poder y de querer controlar la policía.

“Como estamos en un Estado de Derecho el hecho de que Moro dé una conferencia forma parte de la libertad de expresión propia de ese estado y a esto nadie puede oponerse. Es más, en su anterior viaje a Buenos Aires Moro dio charlas en la UCA”, sostienen en la carta. Tras lo que agregan que este “no es el punto problemático, el problema es que esa conferencia cuyo título era “combate contra la corrupción, democracia y estado de derecho” iba a dictarla en la Facultad de Derecho de la UBA, siendo el único expositor, con la presentación por parte del Vicedecano y con transmisión del sitio oficial de Facebook de nuestra Casa de Estudios”. En ese sentido resaltaron: “esto sí que es grave y es lo que dio lugar a que muchos se opusieran, entre los cuales nos contamos como Profesores de Derecho Penal y Procesal Penal de esta Facultad”, afirmaron.

Organizador de la charla con Moro: "Tengo una mirada crítica pero es interesante escuchar todas las voces"

En la carta como firmantes, además de Zaffaroni y Slokar figuran entre otros miembros de casa de altos estudios como la actual ministra Elizabeth Gómez Alcorta, la reconocida ex jueza Lucila Larrandart, abogada defensora del ministro bonaerense, Andrés Larroque, y Maximiliano Rusconi, defensor de Julio De Vido. En tanto que entre las firmas también se resalta la de un referente histórico del derecho argentino como Julio Maier.

“Pensamos que la Universidad Pública -y en el ámbito jurídico la Facultad respectiva- debe tener una conducta coherente con la defensa del Estado de Derecho, tantas veces violado en nuestro país ante la indiferencia de muchos sectores, entre ellos el académico. Y Moro durante el ejercicio de la magistratura representó un modelo de juez incompatible con un Estado Democrático de Derecho al encarcelar a una persona sin que su sentencia estuviera firme, lo que impidió su presentación como candidato de uno de los partidos mayoritarios de Brasil, posibilitando el triunfo de Bolsonaro y además cuando éste asumió fue su primer ministro de justicia”.

Al tiempo que agregaron que, Moro “entre otras ideas contrarias al Estado de Derecho, apoya la liberalización del acceso a las armas, la reducción de la mayoría de edad penal y la concesión de inmunidad a los policías que matan en el ejercicio de sus funciones”, contexto en el que sostuvieron “posición con la que sólo Patricia Bullrich con su “doctrina Chocobar” podría acordar”. Al tiempo que resaltaron que “fue acusado por el magistrado Gilmar Mendes de ejercer tortura contra detenidos para poder arrancarles una delación”.

Longobardi rechaza la desinvitación de Moro: "Si hay un ámbito en el que todo el mundo debe hablar es la Facultad"

Y sostuvieron que el brasileño “fue blanco de procedimientos administrativos en el Consejo Nacional de Justicia por su conducta, considerada parcial e incompatible con el Código de Ética de la Magistratura”. Al tiempo que apuntaron que “tampoco se trata de una figura de prestigio y labor académica que justifique, aunque sea en parte, su presencia como conferenciante en una Universidad Pública, donde enseñamos precisamente los derechos humanos y todos los instrumentos internacionales que encuadran la actuación del Estado y los límites del Sistema Penal”.

“Pensamos que no se trata de un tema que pueda ser objeto de distintas posiciones por parte de quienes impartimos las clases en nuestra Facultad. Se trata nada más ni nada menos que de aplicar o no los principios provenientes de la Constitución y de los Pactos de Derechos Humanos a ella incorporados, los cuales no pueden ser vulnerados por interpretación alguna de parte de quienes formamos parte de la comunidad académica y sobre los cuales es necesario sentar una posición de quienes formamos parte de la comunidad jurídica y de quienes queremos vivir en un Estado de Derecho”.

La palabra de la organización:

En declaraciones radiales, el ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, organizador del evento, uno de los organizadores del encuentro, manifestó que si bien tiene una "mirada crítica" le parecía interesante escuchar la voz de Moro. "Yo tengo una mirada crítica sobre Moro pero me parece interesante escuchar todas las voces", dijo y agregó que "la idea de invitar a Moro fue en un ciclo de conferencias de un ciclo de investigación sobre transparencia".

"Yo iba a hacer la introducción a Moro y creo que en algún punto nos privamos de hacerle preguntas importantes como el enjuiciamiento a Lula. Le podríamos haber preguntado a Moro del enjuciamiento a Lula, de su integración al gobierno de Bolsonaro y las escuchas que circulan", argumentó Balbín.

CD CP