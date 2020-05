El periodista Marcelo Longobardi mostró su rechazo a la desinvitación del juez brasileño Sergio Moro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la que debía llevar a cabo una conferencia virtual. El conductor de Radio Mitre calificó el hecho de algo “grave”.

Algunos miembros del Centro de Estudios sobre Transparencia y lucha contra la Corrupción que depende de la Facultad de Derecho de la UBA amenazaron con renunciar si se mantenía la conferencia virtual de Moro, prevista para el próximo 10 de junio. Ante este reclamo, la casa de altos estudios decidió suspenderla. El acto debía ser moderado por el co-fundador de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, quien publicó un escrito en el que manifestó su tristeza con respecto al accionar de la casa de altos estudios.

“Lo que pasa con el tema de Moro es un tema muy triste para la democracia argentina. Que se le impida hablar a una persona en una universidad nos guste o no nos guste la persona”, consideró Longobardi al cierre de su programa Cada Mañana.

Acerca de la desinvitación a Sergio Moro, por Jorge Fontevecchia

El periodista reconoció que el juez brasileño es un personaje que le genera sentimientos contradictorios: “Yo tengo una sensación ambivalente con el señor Moro porque ha jugado un papel bastante triste con el presidente Bolsonaro como su ministro de justicia, de un modo rifó su carrera (...) Es controvertido, pero su papel en el Lava Jato fue crucial. Y obviamente fue el gran investigador de un asunto tan grave como fue Odebrecht, que es un caso de corrupción que ha atravesado a toda América Latina”. Y agregó: “Jorge Fontevecchia pone que es una lástima o una tristeza, yo digo que es mucho más grave que eso”.

Luego en el pase con Jorge Lanata, Longobardi volvió a referirse a la cuestión. “Moro debió ser desinvitado porque aparecieron un conjunto de personajes vinculados al kirchnerismo que manifestaron su posición a que hable. Yo me imagino que si hay un ámbito en el que todo el mundo debe hablar es la Facultad”, manifestó el conductor.

“La razón por la cual Sergio Moro produjo una controversia en esta gente no tiene que ver con su rol de ministro de Bolsonaro, sino con su rol de investigador del tema Odebrecht y la derivación que tuvo esta investigación que fue la prisión de Lula”, amplió.

"La razón por la cual Sergio Moro produjo una controversia en esta gente no tiene que ver con su rol de ministro de Bolsonaro, sino con su rol de investigador del tema Odebrecht"

Con respecto al texto que publicó Fontevecchia, Longobardi opinó: “Describe una situación muy complicada porque hace unas cuantas semanas que estamos discutiendo sobre quién puede, quién no puede, y quién debe, y quién no debe hablar y qué es lo que se puede decir o no. Y esto es una tendencia que va mucho más allá de la diputada no se cuanto, y el señor Brieva, y el señor Mariotto, porque en este caso llega a un hecho consumado, que es que una persona no puede hablar”.

En ese marco, el periodista planteó que Alberto Fernández debería posicionarse al respecto: “A mí me parece que acá es un tema tan grave que requiere de una intervención del Presidente de la Nación, supongo, que tiene injerencia y es profesor de esa Facultad, ¿no?”. Aunque puntualizó que “en su condición de amigo de Lula probablemente no lo haga”.

Al término de su intervención, el periodista afirmó que el Presidente estaba notificado del hecho porque fue uno de los que se opuso a la participación de Moro: "Acá me dice alguien, que es un dato para chequear, que el presidente Fernández en su condición de profesor de la Universidad de Derecho firmó la petición de rechazo a la presentación virtual de Sergio Moro. Son varias las personas que me están confirmando esta información, no los voy a nombrar para que no los detengan, pero son dos personas importantes". PERFIL no obtuvo respuesta del Gobierno con respecto a esta información al cierre de la nota.

B.D.N./FeL