Los US$ 9 millones de los bolsos de López irán al Garrahan y al Gutiérrez

El ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, fue condenado este miércoles a seis años de prisión por "enriquecimiento ilícito" a raíz de los casi nueve millones de dólares que intentó esconder en bolsos en un monasterio de General Rodríguez la madrugada del 14 de junio de 2016.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 1, conformado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, luego de que el ex funcionario detenido se negara a dar sus últimas palabras en el juicio. Los jueces también condenaron a dos años de prisión condicional a María Amalia Díaz, esposa de José López, y decidieron absolver a la monja Inés Aparicio, quien lo ayudó a ingresar los bolsos al convento de General Rodríguez.

La Justicia también resolvió que el dinero de los bolsos fuera decomisado y distribuido en "partes iguales" entre los hospitales Garrahan y Ricardo Gutiérrez. A su vez, el tribunal no hizo lugar a los planteos de nulidad e inconstitucionalidad que realizó la defensa del funcionario.

José López

Por otro lado, López deberá pagar el 60% del valor de lo enriquecido de forma ilícita, mientras que su esposa pagará otro 25%. El valor restante lo deberán pagar los testaferros y empresarios contratistas del Estado, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, quienes fueron condenados a dos años y medio por una vivienda en el Dique de Luján que en realidad pertenecía a López y también será decomisada.

Condenan a José López a seis años de prisión por el caso de los bolsos

En la declaración indagatoria, López había asegurado que el dinero de los bolsos era de personas de la política "de las cuales no puedo hablar" y que "no es una persona, sino varias. Yo mismo no sé quiénes son todos y no puedo saberlo. No puedo explicar el contenido de los bolsos por el riesgo que corremos mi familia y yo".

Más adelante, confirmó que se trataba de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner, quien lo había llamado para solicitarle que llevara al convento el dinero pertenecía a Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Kirchner.

López, además, está detenido bajo el sistema de protección de testigos en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, en donde el propio Gutiérrez, también arrepentido de la causa, desmintió la versión del ex secretario de Obras Públicas.

