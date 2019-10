Quién es Micky Vainilla, el personaje con que Del Caño comparó a Pichetto

En el segundo debate presidencial de candidatos, Nicolás Del Caño arremetió contra el senador peronista Miguel Ángel Pichetto, y aseguró que "quiere igualar a Micky Vainilla", en referencia al reconocido personaje del actor y cómico Diego Capusotto.

El personaje es una sátira a un cantante pop, caracterizado con peinado y bigote que se asemejan al líder de la Alemania Nazi, Adolf Hitler. Mediante sus canciones, Micky expone sin tapujos sus prejuicios con todas las clases sociales frente a las que se considera en superioridad, con un discurso racista y discriminatorio contra las personas ya sea por su color de piel, su vestimenta o si tienen sobrepeso.

Vainilla es uno de los roles que encarnó Diego Capusotto en su ciclo Peter Capusotto y sus videos, que se emitió por MTV, La TV Pública y Canal 9. En tono humorístico, expone el racismo y la xenofobia del personaje, que en los episodios entona canciones con ritmos bailables, pero con letras polémicas: “Gordita”, “¿Qué tendrá ese mestizo?”, “Que vaya a La Salada”, “A los pobres hay que entretenerlos” “Mi country alambrado”, son algunos de los títulos.

"Duerme, duerme, Negrito. Y no vengas a mi country. Hay vigilancia en la puerta para ti, hay alambrado con 220 para ti. Y si el negro entra al country, viene el de seguridad y lo corre con la itaca", entona mientras baila al ritmo de la música.

En los distintos clips donde canta sus canciones, el cantante pop es además entrevistado por un locutor que no aparece en la escena, pero es quien cuestiona sus declaraciones racistas, sobre las que el intérprete no hace autocrítica alguna. "Yo sé que un día no van a existir más y otra cultura superior las va a aniquilar", dice ante uno de los cuestionamientos del entrevistador sobre sus dichos acerca la pobreza.

La referencia a la creación de Capusotto por parte del candidato del Frente de Izquierda fue durante el eje temático sobre Seguridad, cuando Del Caño expresó su negativa a bajar la edad de imputabilidad, y aseguró que “esto no solamente lo escuchamos de Patricia Bullirch y de Pichetto, que quiere igualar a Micky Vainilla”, al referirse a las ideas de derecha que representa el senador.

Quien además se refirió a Pichetto en una entrevista con el mismo personaje fue el periodista Horacio Verbitsky, en diálogo con Jorge Fontevecchia. Ante la consulta de si considera que en las elecciones generales triunfará el Frente de Todos, consideró: “(...) Ni Macri cree que tenga chances. El único que lo simula es Micky Vainilla, porque bueno, ese es su rol, eso le tocó. Como le dijo un compañero: “Miguelito: 45 años en el peronismo para terminar velado en un local del PRO”, sostuvo Verbitsky.

En otro tramo del reportaje, además, se refiere a la "fórmula Capusotto" para hablar del binomio Mauricio Macri- Miguel Angel Pichetto. “¿Juan Domingo Perdón y Micky Vainilla? No era algo serio”, ironizó.

Miguel Ángel Pichetto: "No tengo idea quién es Micky Vainilla y en Argentina hay un tufillo cubano"

Consultado por el caso en diálogo con Radio Nacional, Miguel Angel Pichetto desestimó la frase del referente de izquierda y aseguró: "No tengo idea quién es Micky Vainilla. No merece ningún comentario. Nicolás del Caño tiene una visión ideológica totalmente contraria a la mía y está bien".

En esa línea, consideró además que el referente de izquierda es "un hombre joven con ideas viejas". "Todo el mundo sabe cuál es mi posición respecto a la seguridad, que se contradice totalmente a la de Alberto Fernández y a los esquemas garantistas de Del Caño que habla de temas que son ridículos, que son absurdos, que plantean procesos que no tienen nada que ver con la realidad de los argentinos en esa materia", agregó.

A.G./ C. P.