Quién es "Pepe" Albistur, el empresario que le presta un departamento a Alberto Fernández

El nombre de Enrique "Pepe" Albistur volvió a la escena política por estos días luego de que se conociera que el precandidato a presidente Alberto Fernández vive en su departamento de Puerto Madero. Ambos se forjaron su amistad durante el gobierno de Néstor Kirchner cuando el empresario publicitario ocupaba el cargo de secretario de Medios. Lejos de cargos políticos por causas judiciales, hoy acompaña a su esposa, la concejal platense Victoria Tolosa Paz, que pelea por la intendencia de la ciudad de las diagonales.

"Pepe" Albistur fue publicista de la campaña presidencial de Italo Luder; después intervino en la de Carlos Menem y en la del exintendente porteño Carlos Grosso, quien le adjudicó el millonario negocio de los carteles de la vía pública en la Ciudad de Buenos Aires. También hizo las campañas kirchneristas. Como secretario de Medios de Néstor y Cristina Kirchner manejó la millonaria caja de la publicidad oficial.

En 2009 se vio obligado a renunciar a raíz de tres causas judiciales que enfrentaba por enriquecimiento ilícito y manejo irregular de la pauta oficial. La causa está en manos del juez Julián Ercolini donde está acusado de otorgar pauta oficial a empresas de publicidad en vía pública con las que estaba vinculado.

Por qué Alberto Fernández vive en un departamento de Enrique "Pepe" Albistur

En este sentido, Albistur enfrenta los cargos por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación a la administración pública, malversación de caudales, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En agosto del año pasado, el empresario vivió un tenso cruce con el periodista Eduardo Feinmann en medio de un móvil por las agresiones que se vivieron en la presentación del documental sobre Santiago Maldonado, guionado por Florencia Kirchner. La nota se realizaba en la entrada el teatro ND Ateneo, donde manifestantes rompieron vidrios y puertas, realizaron pintadas, y dejaron supuestos panfletos en los que expresan su "repudio por su uso e imagen del anarquismo en la película".

Durante la entrevista, el periodista de a24 le consultó por las causas judiciales que enfrenta. “No estoy para nada nervioso con una denuncia de hace diez años. ¿Ya cumplió su cometido Feinmann? Por su tono pareciera que no repudia sino que la causa placer esta situación”, le respondió Albistur notablemente enojado.

“No me caen bien los grupos anarquistas, ni los cristinistas”, retrucó Feinman con tono irónico.

Hoy el empresario acompaña a su esposa, quien pelea por la intendencia en La Plata por Unidad Ciudadana y expresó su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández: “Creo que Cristina ha tomado una decisión totalmente acertada, creo que la figura de Alberto la garantía de este nuevo orden político, de este nuevo contrato social, que nos invita a firmar a todos los ciudadanos Cristina Fernández de Kirchner”.

Luego del lanzamiento nacional, Tolosa Paz fue cuestionada por los medios platenses por un video que se difundió de la candidata, donde charla con Alberto Fernández por teléfono en medio de una recorrida por un barrio humilde. Allí la acusaron de tratar a los “pobres” de “no entender” la realidad.

"Fue muy impactante. Estoy en un barrio muy pobre, te quiero decir que podría ser algo como que no lo entiende la gente. No, un entendimiento absoluto. Nada Alberto, decirte que acá, en el barrio más pobre de la ciudad de La Plata, hay un entendimiento absoluto de la etapa que viene”, expresó en el video.

También agregó: “Todo el mundo me dice: ‘Me levanté y no podemos creer, es la más grande del mundo, Alberto es lo mejor para ganar’. No, no… Te digo la verdad, cariño total de todo el mundo. Lo vas a lograr, te lo aseguro. Ya estamos militando para hacer eso. Por eso. Bueno, un beso enorme… Ya lo puse, tiene 1200 me gusta, retuitealo. Ahí te lo pongo, beso grande Alberto”.

