Victoria Tolosa Paz: “Es inminente la llegada de Sergio Massa al kirchnerismo”

Victoria Tolosa Paz, contadora, concejal de La Plata y precandidata a Intendenta por Unidad Ciudadana de esa ciudad, visitó a la Escuela de Comunicación de la Editorial Perfil. La referente kirchnerista y esposa de Enrique “Pepe” Albistur, el ex secretario de Medios de Néstor y Cristina Kirchner, respondió las preguntas de los alumnos de periodismo: criticó a la Justicia, se mostró entusiasmada con la fórmula presidencial de los Fernández, y también aseguró ser “optimista” con la llegada a ese espacio del líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

- ¿Cómo recibió la noticia del lanzamiento de la fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Fernández?

- Celebré la noticia como todos, también me agarró de sorpresa. Inmediatamente hice el saludo correspondiente por mi relación con Alberto Fernández. Yo soy parte del Grupo Callao, que es un grupo que armó Alberto hace aproximadamente un año. Además veníamos trabajando muy cerca políticamente con él. El día que lancé mi precandidatura a Intendenta en la ciudad de La Plata realicé una cena con referentes del sindicalismo, movimientos sociales, de la universidad y también participó Alberto, sin saber, en ese momento, que iba a ser candidato a Presidente.

- ¿Cuándo fue la última vez que la vio a Cristina?

- En febrero fuimos con Alberto a su casa en El Calafate, y tuve la posibilidad de estar con ella en un gran encuentro. Fue la primera vez que Alberto volvió al hogar de Cristina en el sur después de más de 10 años. Se trató de una linda reunión donde estuvimos con Alberto y mi marido, Pepe Albistur. Yo nunca había estado en la casa de Cristina, hablamos de política y compartimos anécdotas de la ciudad de La Plata. Fue un encuentro que a mí me quedó para toda la vida.

- ¿Usted coincide con los analistas políticos que sostienen que la fórmula Fernández-Fernández es una “jugada política” y no una fórmula oficial?

- No. Cristina no anda dando vueltas. También quien lo conoce a Alberto sabe que es una persona que durante 10 años se plantó y se alejó de Néstor y de Cristina. Tiene sus ideales y sus principios. No creo que lo ponga ahí pensando que le puede decir: “¡Anda y hace!”. Creo que lo coloca en ese lugar con la plena certeza de cómo va a ser la Argentina que se viene: un país con altos niveles de endeudamiento, donde va a haber que dar señales a los mercados, juntarse con el FMI y reprogramar los vencimientos de la deuda, un país donde va a haber que juntarse con los sectores del campo y del empresariado. Ella sabe que tiene una dificultad enorme por sus años de gobierno, y creo que habla de una generosidad muy grande de su parte.

- ¿Considera que la candidatura de Alberto Fernández podría conducir a Cambiemos a replantear una fórmula con Vidal como candidata?

- Creo que no. El grupo más cercano a Vidal quiere eso. El líder del proyecto político es Mauricio Macri, y si va a entregar ese lugar, Cambiemos implosionaría. Ellos se van a empecinar en tratar de que sea Macri el candidato, aunque las encuestas le den muy mal. Van a tratar de convencer al electorado que si votan a la formula Fernández–Fernández volverán al 2015, y a cosas que no hicimos bien en el 2015, que también hay que decirlo.

- ¿En el kirchnerismo hay lugar para Sergio Massa?

- Creo que sí hay lugar para Massa, por supuesto. Es más, hay un enorme esfuerzo puesto en ese sentido, sobre todo por lo que significa el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, donde tiene un caudal de votos que no son para desperdiciar. Pienso que estamos ante la inminencia de que Sergio pueda ser candidato a gobernador a la provincia de Buenos Aires en un acuerdo con el Frente Patriótico, y alejarse definitivamente de Alternativa Federal. No hay tantas diferencias cuando uno va a lo concreto, en todo caso hay aspiraciones que no sabemos si cuajan. Estoy convencida de que si nosotros ampliamos todo lo imaginable el Frente Patriótico no hay segunda vuelta. El trabajo de Alberto en este momento es el más importante de todo el año, de cómo cerrar ese Frente Patriótico de acá al 12 de junio. Creo que es muy determinante lo de Schiaretti y lo de Massa.



- Dado la cantidad de procesos judiciales que involucran a la ex Presidenta, ¿cree que hubiera sido conveniente que Cristina no se presentara como candidata a vicepresidenta?

- Está en todo su derecho a presentarse. Hay gente que ama y odia a Cristina, pero que tampoco cree en esta Justicia, desde la causa de los cuadernos pasando por lo D’Alessio y Santoro. Vamos a tener que trabajar muy fuerte para constituir institucionalmente un sistema judicial que sea creíble, y que aquellos que no cumplan con las normas establecidas para ser funcionarios y servidores públicos, paguen por eso. Es un escándalo persecutorio contra la ex Presidenta, lo que no quiere decir que no haya tenido en su gabinete gente corrupta. No tengo ninguna duda, por ejemplo, de Jaime y López: no hace falta que lo diga, ellos mismos han declarado que han sido corrompidos.

- ¿En algún momento podría sumarse al Frente Patriótico alguna figura de Cambiemos?

- No lo creo en esta instancia. Me imagino que cuando ganemos las elecciones ese nuevo contrato social va a incluir a una gran parte de lo que va a ser la oposición de Fernandez-Fernandez, que podrá sentarse y ponerse de acuerdo en 10 o 15 puntos inamovibles. Estoy convencida de que ese contrato social necesita en la mesa a una nueva oposición que dialogue para ver cómo sale la Argentina de esta enorme crisis.

Por Azucena Avila y Pilar Passamonte.

(Alumnas de primer año de periodismo de la Escuela de Comunicación de Perfil)