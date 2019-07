Dirigentes radicales despiden a De la Rúa: "Lo de 2001 no fue su responsabilidad"

La muerte del ex presidente Fernando De la Rúa generó una gran conmoción en todos los espacios políticos, especialmente en la Unión Cívica Radical (UCR). Por eso, varios de los líderes del partido centenario se acercaron al Congreso Nacional para despedir los restos del exmandatario, que falleció este martes 9 de julio a los 81 años por una afección cardíaca que lo tenía a maltraer desde enero y se agravó en las últimas horas.

El cuerpo de De la Rúa es velado en el Salón de los Pasos Perdidos hasta las 20. Luego, los restos del ex jefe de Estado serán trasladados a la sala de velatorios O'Higgins, en el barrio de Núñez, donde quedará en guarda hasta mañana. Desde allí, a las 11, saldrá el cortejo fúnebre al Parque Memorial, en Pilar, para su inhumación.

En ese marco, tres referentes de la UCR dialogaron con los medios, entre los que estuvo PERFIL, y se mostraron afligidos por la partida de De la Rúa. El primero que habló con este medio en las afueras del Palacio Legislativo fue Juan Manuel Casella, ex ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín y ex diputado nacional, que aseguró que el estallido del 2001 "no fue responsabilidad" del fallecido, al que definió como "un hombre honesto, un político bien formado, pero un presidente infortunado".

Los restos de Fernando de la Rúa son velados en el Congreso

"Fue un hombre honesto, un político bien formado, pero un presidente infortunado.Tuvo que afrontar el estallido de la convertibilidad, era un régimen agotado cuando él llegó al gobierno", manifestó quien en la presidencia de De la Rúa fue designado embajador argentino en Uruguay, y agregó: "Fue un coherente defensor de la República. Me refiero a que aceptó el procedimiento penal porque estuvo juzgado hasta conseguir la absolución absoluta. Ese es un ejemplo, porque un gobernante que se somete a la Justicia, es un gobernante republicano en serio. Por lo tanto, De la Rúa honró la función más allá de que haya terminado mal el estallido de la convertibilidad".

En cuanto a cómo lo recordará la sociedad argentina, señaló: "La historia suele recordar superficialmente o profundamente según el intérprete. Un recuerdo superficial es el estallido del 2001, muy costoso, duro, trágico para la sociedad argentina, pero no fue responsabilidad de De la Rúa. Por otro lado, quienes miran las cosas con un poco más de profundidad, van a agradecerle a De la Rúa su sentido republicano de gobierno".

Por su parte, Horacio Jaunarena, quien fue ministro de Defensa en tres oportunidades -una de ellas durante el gobierno de De la Rúa, designado luego de tener a su cargo la Secretaría General de la Presidencia-, pidió "no recordar la foto, sino la película".

"La designación a Presidente de la Nación fue en circunstancias muy complejas. La decisión de De la Rúa de renunciar en el momento que lo hizo fue un sacrificio para evitar mayores consecuencias", aseguró a PERFIL, al tiempo que añadió: "Pero creo que en la vida de todas las personas no es una foto, es una película. Y en la película, que se mueve todo el tiempo, tenemos a un De la Rúa que defendió la democracia, que fue un senador de la nación honorable, un jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respetable, y que terminó su vida honradamente, podía caminar por la calle, mostrar su cara y nadie podía decir que había cometido algún acto de corrupción".

"Creo que la gente lo va a recordar en distintos momentos. Lo importante es que si pudiera hacer un voto en un sentido es que la gente lo recuerde como una película, no una foto. En esa película recuerde lo que fue como presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, lo que fue como senador, fue el primer senador del radicalismo que le ganó al peronismo cuando el peronismo estaba en su auge", finalizó.

En esa misma línea se expresó el diputado nacional por la provincia de Córdoba, Mario Negri. "Es un gobierno que llegó con mucha esperanza, que terminó muy débil, se verá lo que pasa. El temor de la Argentina a salir de la convertibilidad, la renuncia del vicepresidente, organizaciones en 2001 empujando a un gobierno con enorme debilidad. No se si hoy es el momento para hablar de eso. En un país que hizo una trayectoria política. Cuando la democracia se debatía entre la violencia muy joven que no compartíamos la vida interna de su pensamiento", recordó.

"Con sus más, con sus menos, Fernando de la Rúa estuvo diez años yendo a tribunales, respondió a su manera y se defendió para todos los que ejercen un cargo público un atajo un fuero", manifestó.

Con la colaboración de Máximo Kank desde el Congreso de la Nación.

