El dirigente peronista Florencio Randazzo rompió el silencio en un encuentro con militantes de la provincia de Buenos Aires. El exministro de Transporte insistió con la necesidad de una "tercera vía" que rompa la polarización entre el Frente de Todos y el macrismo y cuestionó en durísimos términos la gestión de Alberto Fernández, al punto de señalarlo como un presidente "sin poder político".

Florencio Randazzo cuestionamientos al oficialismo pero evitó definir si será candidato para las elecciones de medio término. El dirigente habló de “un gobierno viejo a un año y pocos meses de gestión” y responsabilizó de esa situación a Cristina Kirchner, al interpretar que generó “un sistema político en función de los intereses de su familia”, consignó Infobae.



“El problema que atraviesa la Argentina es que hay un Presidente sin poder político, con una gran desvalorización en relación a su palabra, porque uno puede tener posiciones diferentes, pero no se puede cambiar todos los días de opinión, porque eso genera un desprestigio generalizado”, afirmó Randazzo. “Hay un loteo generalizado que no permite tener una gestión exitosa. Eso significa que no se pueden resolver los problemas de la sociedad”.

Dólar futuro: la oposición dijo que Cristina Kirchner hizo "verborragia teatral" y fue "cínica"

"Este un gobierno viejo a un año de gestión"



“Hay un sistema político armado en función de los intereses de una familia, por eso Alberto es presidente y en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobernador que no tiene ninguna historia en la provincia”, dijo Randazzo en referencia a Axel Kicillof. Para el ex ministro del Interior y Transporte, existe “una gran posibilidad de que finalmente la sociedad desencantada con el macrismo y desilusionada con este gobierno a poco de andar. Este es un gobierno viejo a un año y meses de gestión. (Este escenario) seguramente se genera la posibilidad de una tercera vía, por eso el desafío es ver si podemos lograr romper esa polarización, que tanto daño nos ha hecho, que viene de hace unos cuantos años y que es funcional a algunos dirigentes".

Y prosiguió: "Ahí está la clave y la inteligencia para transformarnos en una alternativa de poder. en ese desafío tenemos que ser inteligentes para convocar a sectores, del peronismo, sociales, del mundo del trabajo, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado”.

Randazzo se refirió una vez más a las PASO del 2015, posibilidad negada por CFK: “Cuando en 2015 pretendíamos ir a una PASO, el sentido era que haya un candidato legitimizado, sin embargo, esa PASO fue negada por decisión de Cristina. Yo me preguntaba si lo había hecho equivocadamente o no, pero creo que es parte de la filosofía de este proyecto, porque tienen un proyecto político familiar, por eso no permiten un proceso de legitimación de cualquier dirigente, municipal, provincial o en el gobierno nacional”.

Cristina Kirchner y el dólar futuro: "El Poder Judicial contribuyó a que Macri ganara"

“Hay una gran posibilidad de que finalmente la sociedad, desencantada con el macrismo y desilusionada con este gobierno, elija otra cosa. Hay que pensar en una tercera vía y ese es un gran desafío que tenemos por delante. Ver si podemos romper esa polarización, que tanto daño nos ha hecho, ver cómo nos transformamos en una alternativa de poder para mejorarle la vida a la gente”, finalizó.



RI/FL