Referente radical acusó a Daniel Gollán de "usar el terror para controlar a los vecinos"

A una semana de que se termine una nueva extensión de la cuarentena, y a la espera de los nuevos anuncios de Alberto Fernández, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán salió al cruce de los sectores que critican las medidas de aislamiento para prevenir el coronavirus, y advirtió que, en caso de levantar las medidas, "en 15 días vamos a tener cadáveres apilándose en las calles". Desde el radicalismo cuestionaron al funcionario de Axel Kicillof, al considerar que "usa el terror para controlar a los vecinos".

"Un Ministro debe ocuparse con responsabilidad de la tarea que tiene encomendada, usar el terror para controlar a los vecinos hace dudar que hayan hecho lo que debían hacer en estos 70 días. Más soluciones y menos declaraciones, Daniel!", expresó Alejandra Lordén, vicepresidenta de la UCR y diputada provincial, en su cuenta de Twitter.

Las críticas de la legisladora se dieron luego de que el ministro bonaerense alertara que "si cedemos a las críticas y levantamos la cuarentena, en 15 días vamos a tener cadáveres apilándose en las calles, como ya vimos que pasó en otras grandes ciudades del mundo, ya lo vimos hasta en Nueva York".

No es la primera polémica que desata Gollán: a mediados de mayo, quebró la tregua implícita entre Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al resaltar que la Ciudad de Buenos Aires representaba el "mayor riesgo de irradiación" de COVID-19. La crítica, luego retractada, coincidía con los reclamos de intendentes bonaerenses que pedían "aislar" la Capital Federal, mientras desde el oficialismo porteño se reclamaba mayor apertura de actividades.

Ahora, el ministro de Salud provincial cuestionó también las manifestaciones en contra de la extensión de la cuarentena, con múltiples protestas en diversos lugares del país, al estimar que si las autoridades sanitarias y políticas cedieran a tales reclamos "los mismos que hoy nos piden que levantemos la cuarentena van a salir a cuestionarnos".

"Esta pandemia es muy contagiosa y en períodos muy cortos de tiempo, por eso es difícil hacer predicciones", señaló Gollán en Radio 10, y explicó que los esfuerzos principales de los gobiernos nacional y provincial están en "detener la tasa de crecimiento, porque si no se consigue eso, si no detiene esa tasa de crecimiento, no hay ningún sistema de salud que pueda soportar el pico que provoca esa pandemia".

Respecto al sistema hospitalario bonaerense, Gollán remarcó que "tenemos un 37 por ciento hasta ahora de camas ocupadas" por coronavirus, cifra que si se mira específicamente a los sectores disponibles de cuidados intensivos, trepa a un nivel de ocupación del 42 por ciento".

