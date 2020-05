Gollán: "Si levantamos la cuarentena, en 15 días apilamos cadáveres en las calles"

Sin medias tintas, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Daniel Gollán, dijo este domingo 31 de mayo en Radio 10 que "si cedemos a las críticas y levantamos la cuarentena, en 15 días vamos a tener cadáveres apilandose en las calles, como ya vimos que pasó en otras grandes ciudades del mundo, ya lo vimos hasta en Nueva York...".

El funcionario de la administración de Axel Kicillof, encargado de lidiar con la explosiva situación que se incuba en los casi 1800 barrios carenciados y asentamientos que tiene la provincia de Buenos Aires, habló con Antonio Novas de Radio 10, donde señaló que los esfuerzos principales de los gobiernos nacional y provincial están en "detener la tasa de crecimiento, porque si no se consigue eso, si no detiene esa tasa de crecimiento, no hay ningún sistema de salud que pueda soportar el pico que provoca esa pandemia".

"Hasta los países más avanzados del mundo se han visto desbordados en el peor momento de los contagios", indicó Gollán. También este domingo dio cifras de coronavirus en sus redes sociales, explicando que el promedio de muertes diarias por millón de habitantes de la Argentina está bastante por debajo de lo que muestran las estadísticas que está sucediendo en los vecinos Brasil y Chile, que atraviesan dramáticas situaciones ante el avance del Covid-19:

El promedio de muertes diarias por millón de habitantes en 🇧🇷 es de 4.86: en 🇦🇷 serían 220 muertes x día. En 🇨🇱 es 2,40 x millón: en 🇦🇷 serían 109 x día.

El promedio de muertes en Argentina es de 0.28 por millón de habitantes: 13 fallecidos por día.



Salvar vidas no tiene precio. pic.twitter.com/zIXN60P9dq — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) May 31, 2020

Ya refiriéndose en forma puntual a cómo está el sistema de salud de la provincia de Buenos, distrito que según los especialistas se encamina en las próximas a una dura coyuntura por la anticipada escalada de contagios, Gollán consideró que "por ahora estamos bien, tenemos una reserva de camas muy grande, pero la mayoría de los casos son leves".

Y avanzando en esas precisiones sobre sistema hospitalario bonaerense, Gollán remarcó que "tenemos un 37 por ciento hasta ahora de camas ocupadas" por coronavirus, cifra que si se mira especificamente a los sectores disponibles de cuidados intensivos, trepa a un nivel de ocupación del 42 por ciento.

Y finalmente el titular de salud provincial fue muy crítico con quienes se manifiestan en contra de la extensión de la cuarentena, con múltiples protestas en diversos lugares del país, incluso con una carta a la que adhirieron centenares de científicos e intelectuales en la que se llegó a hablar de 'infectadura'. Sobre ese punto, Gollán estimó que si las autoridades sanitarias y políticas cedieran a tales reclamos "los mismos que hoy nos piden que levantemos la cuarentena vana salir a cuestionarnos".

"Esta pandemia es muy contagiosa y en períodos muy cortos de tiempo, por eso es difícil hacer predicciones", señaló Gollán en Radio 10, llamando finalmente "a la prudencia a los jueces ante algunos casos de judicialización de algunas protestas que se han estado dando en algunos lugares".

"No debe olvidarse que decidimos y actuamos ante una situación catastrófica", señaló Gollán este domingo. Hace unos días el funcionario bonaerense también había trazado un pronóstico sombrío sobre la pandemia, entonces hablando de la situación planteada por el contagio masivo detectado en Villa Azul, ubicada entre Quilmes y Avellaneda. "Quienes denuncian que se crean guetos de pobres se equivocan, son comentarios desatinados y este tipo de cosas nos molesta porque pensamos lo mismo en términos de la dignidad de la gente, pero hoy hay que cuidar ese barrio y la manera es evitar que entre y salga gente", le había dicho entonces en declaraciones a radio FutuRock.

Y también había estado en medio de otra polémica este mes al criticar algunas de las decisiones tomadas por la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, cuando en el ámbito porteño se flexibilizaban algunas condiciones de la cuarentena, habilitando algunas actividades comerciales y de salidas infantiles.