Regreso a clases: Trotta afirmó que comenzarán a evaluar el protocolo del Gobierno porteño

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó este jueves 17 de septiembre que "comenzará a ser evaluado" el protocolo presentado por el Gobierno porteño para que los chicos que perdieron contacto con sus docentes "tenga dos o tres encuentros por semana" en alguna de las 48 plazas de la Ciudad.



"Ayer (miércoles) ingresó a última hora el proyecto de la Ciudad para apertura de actividades escolares. Hoy (jueves) comenzará a ser evaluado", señaló el funcionario nacional.



En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete aclaró que el Gobierno de la Ciudad no está pidiendo el inicio de clases en las aulas, sino para que los 6.500 chicos que perdieron contacto con sus docentes "tenga dos o tres encuentros" por semana en alguna de las 48 plazas porteñas.

Al respecto, el titular de la cartera educativa nacional precisó que le pidieron a la Ciudad "la nómina de los 6.500 chicos que necesitan las computadoras".



"No queremos exponer a los chicos al riesgo de concurrir a las escuelas en el lugar donde más circulación hay del virus. Nosotros pensamos que lo mejor es que la escuela se acerque a los hogares de los 6500 chicos que no tienen computadoras. Todavía no tenemos la información de los chicos y chicas que necesitan las computadoras", subrayó Trotta. Y concluyó: "Si la Ciudad nos da los nombres, en 48 horas estaríamos en condiciones de repartir las computadoras".

Por su parte, en diálogo con El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch en AM 550, la ministra de Educación de la Ciudad, Sol Acuña, advirtió que "hace seis meses que chicos y chicas están encerrados y están empezando a tener problemas físicos, de salud mental, regresiones, trastornos de ansiedad y angustia".



"Todo eso por el encierro, por la falta de contacto con chicos de su edad, por no poder volver a la escuela y retomar su rutina", agregó.



En ese sentido, la funcionaria porteña afirmó que el Gobierno de la Ciudad está "convencido de que es necesario volver a la presencialidad de alguna manera" y destacó que propusieron el regreso "para los alumnos que más lo necesitan", entre los que destacó a los niños de primer grado y adolescentes del último año del secundario, además de todos aquellos que tuvieron problemas de conectividad.