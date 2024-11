El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo que no está conforme con el fallo de la Junta Electoral pero que reconocerá a Cristina Kirchner como la nueva presidenta de Partido Justicialista (PJ) y que se reunirá con ella en las horas posteriores a su proclamación. Dijo que se priorizó la unidad, llamó "desquiciado" a Javier Milei y dijo que "las políticas y el entorno" del presidente son "el enemigo común".

"No estamos conformes con el fallo de [la jueza] Servini de Cubría, porque creo que fue incomodísimo, se enteraron los medios antes que nosotros y no nos gustó esa forma de proceder. Y el contenido creo que no fue visto en profundidad como para tomar una decisión de semejante naturaleza e importancia", dijo Quintela a “Una vida tranquila”, el programa de Radio PERFIL, que conducen Rosario Lufrano y Facundo Herrera.

Quintela dijo que no se avanzó apeló el fallo judicial "porque priorizamos la historia de los argentinos y argentinas".

"Nosotros tenemos un enemigo común, que ni siquiera es el desquiciado del presidente que tenemos, pero sí las políticas que aplica y el entorno que lo rodea, que lo utiliza a él, y él se deja utilizar, para saquear al pueblo argentino, sumirlo en la miseria y llevarse la riqueza para que la gocen algunos pocos privilegiados", dijo.

Para Quintela, la cuestión "ya pasó" y aclaró: "Nosotros vamos a reconocer a las autoridades del partido, que es legalmente lo que corresponde". Además, anticipó que quiere reunirse con Cristina Kirchner después de su proclamación "para manifestarle personalmente nuestro acompañamiento al Partido Justicialista que ella va a presidir".

Cristina Kirchner será proclamada este martes como presidenta del PJ después de que la Justicia Electoral no dio lugar a la lista "Federales, un grito de corazón", del gobernador riojano.

Luego de que la interna del partido opositor se judicializara a raíz del pedido que realizó Quintela ante el Juzgado N°1, la jueza María Servini rechazó posponer la elección interna del PJ e hizo lugar a la decisión de la Junta Electoral del espacio, que había impugnado la lista de Quintela por irregularidades en la presentación de avales.

La jueza con competencia electoral avaló de esta forma la lista "Primero la Patria", encabezada por la expresidenta. Rumbo a su asunción en la conducción del PJ, Fernández de Kirchner dijo quiere mantener reuniones con "todos".