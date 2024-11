Eternas protagonistas de la política argentina, la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría ratificó este viernes que la expresidenta Cristina Kirchner es la única candidata para presidir el peronismo. La añeja magistrada le bajó el pulgar a la resistencia que intentó el gobernador riojano Ricardo Quintela, el único dirigente provincial que al menos intentó diferenciarse de la 'sumisión' en que, más allá de algunas declaraciones, cae el peronismo desde hace 20 años cada vez que la figura de CFK está de por medio. Sobre la argumentación de Servini, habría ratificado que había irregularidades en los avales presentados por Quintela.

La interna del peronismo se había judicializado justamente por una presentación de Quintela ante el Juzgado de Servini, luego que la Junta Electoral del PJ, dominada obviamente por el kirchnerismo, impugnado la lista ´Federales, un grito de corazón´ por esos presuntos problemas de avales.

Ratificada entonces por Servini la decisión de quitar de la escena a la lista de Quintela, la llegada de la expresidenta a la conducción partidaria será apenas un trámite, y la novedad de este viernes por la tarde fue un llamado de allegados de CFK a Quintela, porque "Cristina quiere escuchar y construir un partido de todos".

Cristina Kirchner. Foto: Agencia NA

"Lo llamó a través de su secretario a eso a las 17; atendió el secretario de Quintela, que no la pudo comunicar con el gobernador porque estaba en el interior", señaló un cable de la Agencia Noticias Argentinas (NA).

El mensaje de Fernández de Kirchner era convocarlo, como a tantos otros dirigentes, a una reunión el lunes o martes, indicaron las fuentes citadas por NA.

"Cristina quiere mantener reuniones con todos, por eso no hubo ningún ofrecimiento a Quintela ni tampoco está pensado", aclararon cerca de la ex mandataria. El secretario del gobernador riojano le dijo a la ex mandataria que le transmitiría el mensaje a Quintela.

"La intención de Cristina es llamar a todos los que tengan responsabilidades para construir un partido de todos", dijeron a esta agencia desde el Instituto Patria. Pese a la apelación que habían hecho los apoderados de la lista del riojano, Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Sandra Vanni, quienes plantaron la insuficiencia en la fundamentación y la invalidez en las observaciones de la Junta Electoral tras haber invalidado la postulación, Servini respaldó los motivos expuestos por el órgano partidario y convalidó la lista ´Primero la Patria´, encabezada por Kirchner.

En el fallo fechado este viernes 1° de noviembre, Servini precisó que el recurso planteado es "insuficiente" para contrarrestar la decisión y expuso que, más allá del total de 70.531 avales que la lista de Quintela asegura haber presentado, en 4.703 planillas, la Junta Electoral contabilizó un total de 60.755 avales, en 4.464 planillas.

De esos avales, un total de 6.809 fueron observados por falta de documentación y otros 5.195 por irregularidades en los datos.

"La presentación de avales es uno de los requisitos indispensables para oficializar los candidatos de las distintas líneas internas. Tal exigencia debe entenderse como el estándar mínimo de consenso que debe reunir un candidato para aspirar a competir en una elección, para que cuente con una necesaria representatividad de los afiliados, constituyendo de esta forma una verdadera fuerza política", argumentó Servini.

Cristina Kirchner y Ricardo Quintela.

La delicada posición de Kicillof

Tras la resolución de Servini, este viernes el senador y número dos de La Cámpora, Eduardo ´Wado´ de Pedro, volvió a plantear cuestionamientos a la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, por no haberse pronunciado en favor de la candidatura de Fernández de Kirchner.

"Él no le dio importancia al partido, me parece bien porque está trabajando, está gestionando la provincia más grande la Argentina, es lógico que el gobernador esté dedicado a la gestión", señaló Wado, pero luego de esas frases diplomáticas, dejó en claro que la postura de Kicillof le genera "desconcierto".

"Si me preguntás por qué pasa esto, no lo sé. No lo puedo entender..", indicó De Pedro, que al decir esto "esto" se refería a que Kicillof no había mostrado la habitual sumisión que en el Instituto Patria se daba por descontada.

Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Foto: NA

"No es lógico que no se acompañe a uno del espacio nuestro con una declaración, porque me parece que se perjudica él", dijo Wado. "¿Qué está pasando que algo de sentido común no está sucediendo?", se lamentó el camporista, en relación al "silencio" de Kicillof.

"Me hubiera gustado que Axel se pronunciara a favor de Cristina hasta por una cuestión sentimental, me gusta que estemos juntos. No puedo concebir que esté en otra cosa, me duele y lo veo raro; no le hace bien a él como persona", insistió De Pedro. El ex ministro de Interior estuvo esta semana en Avellaneda, territorio que gobierna Jorge Ferraresi, uno de los alfiles de Kicillof que más lejos llevó la confrontación con La Cámpora.

En su discurso, De Pedro se refirió allí al "dolor" que siente ante "los oportunistas" que miran para otro lado en la interna del PJ, dardo obviamente dirigido a Kicillof, el mismo Ferraresi y todos los que no aplaudieron la llegada de Cristina al timón del PJ.

