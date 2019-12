Un empresario cordobés lamentó no haber disparado "una bala" a Cristina y luego se arrepintió

El titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de San Francisco, Robert Maggi, usó sus redes sociales para expresar enojo con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En ese mismo posteo, que luego borró, también atacó a su hija Florencia. Luego, el empresario cordobés se arrepintió y pidió disculpas por sus expresiones.

“Sin dudas que nuestro País, que hoy está de luto, verdadero asco me da.. Ahora, yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una BALA en la cabeza a la sin vergüenza de Cristina........... Justo hoy a la enferma, tilinga de la hija, le dieron el alta médica en Cuba??? Qué casualidad”, escribió el empresario cordobés en su muro de Facebook el pasado martes 10 de diciembre, día de la asunción de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

La amenaza potencial de muerte rápidamente se viralizó y Maggi borró su posteo, aunque las capturas de su descargo siguieron difundiéndose en las redes sociales. Sus declaraciones generaron un repudio general y muchos de los empresarios de la zona llamaron a los medios para despegarse de las mismas.

Maggi también criticó a la hija del matrimonio presidencial, Florencia Kirchner, quien se encuentra en Cuba desde el pasado 7. Tras una recomendación médica, la joven decidió comenzar un tratamiento ambulatorio por un linfedema. Luego, la propia vicepresidenta informó que el diagnóstico principal era trastorno de estrés postraumático, causado por su delicada situación judicial, entre otros factores.

“En días pasados, en un momento de mucha carga emotiva, fui víctima de un exabrupto que hice público en un posteo por este mismo medio, el cual fue inmediatamente eliminado, pero que algunos medios sensacionalistas y oportunistas, lo replicaron en sus portales web, y dejando expresamente aclarado que aquellas penosas palabras no representan mi real y sincera forma de pensar, hago pública mi retractación y pido las disculpas del caso frente a quienes pudieron sentirse ofendidos por tal infortunada publicación”, consignó Maggi en un nuevo mensaje.

“Corren tiempos políticos y económicos difíciles, no justificó mi accionar, pero los argentinos vivimos enmarcados en dichas circunstancias que nos condicionan y como todo ser humano, podemos equivocarnos”, lamentó el empresario cordobés.

B.D.N./FeL