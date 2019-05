Roberto Lavagna consideró que Alternativa Federal es "un capítulo cerrado"

El exministro de Economía Roberto Lavagna confirmó este miércoles por la noche que su pertenencia a Alternativa Federal es “un capítulo cerrado” por sus “diferencias de fondo” con el gobernador cordobés Juan Schiaretti. Los rejuntes no nos dieron resultados a los argentinos. Hubo falta de coherencia y cada uno tomó su rumbo", dijo en Todo Noticias, durante una entrevista en la que ratificó su precandidatura presidencial por el espacio Consenso 19.

"Hubo anoche una reunión con Schiaretti donde surgieron diferencias muy claras. Todos los rejuntes en general no nos han dado resultados a los argentinos. Es una diferencia de fondo con él", dijo el precandidato peronista, quien mencionó entre esas diferencias el apoyo del mandatario cordobés a los 10 puntos del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri ofreció a la oposición: "Estaban concentrados en el ajuste fiscal y pago a acreedores y ni una palabra de crecimiento ni inversiones".

“En democracia nunca se niega el diálogo”, dijo Lavagna. “Pero tampoco hay que dramatizar. Esto lo que hizo fue clarificar un poco algo que estaba entreverado. No hay que alarmarse y necesitamos buscar coherencia: no se puede zigzaguear todo el tiempo”.

Refiriéndose a la precandidatura de Alberto Fernández-Cristina Kirchner, el economista dijo que eso “no cambia nada”, considerando que esa fórmula contribuye a la división: “No me gustan las personalizaciones. Siempre dijimos 'no' a la grieta. Este espacio es para evitar entre lo malo y lo peor, y que tengan que votar casi tapándose la nariz. Nosotros vamos por la positiva. No hay que ir por un lado de la grieta. No quiero que nos lleven ni para el cristinismo ni para Cambiemos”.

Lavagna se enojó con Alternativa Federal porque quisieron sumar a Scioli

“Las diferencias fueron por incluir en el espacio a gente que no estaba y hacerlo, además, de manera inconsulta”, había explicado Lavagna más temprano, al hacer referencia al diputado nacional y precandidato presidencial del PJ Daniel Scioli. Para Lavagna, convocarlo “acerca” el espacio al kirchnerismo: “El caso de Scioli nos acercaba, en definitiva, a Cristina Kirchner, que es lo que desde el día uno vinimos planteando: estar al margen de la grieta, porque los dos lados de la grieta no miran los intereses de la gente", consideró Lavagna, sobre la convocatoria que lanzaron Juan Shiaretti, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto.

En declaraciones al canal C5N, el miércoles por la tarde el economista había destacado: "Si ahora en Alternativa Federal ha habido cambios, están en su derecho, pero no tenemos por qué seguir ese juego". "Por ahora, (soy candidato) de Consenso 19, que es un grupo de parte del Justicialismo, grupos sindicales, parte del radicalismo", indicó Lavagna, al dejar abierta la posibilidad de un acuerdo con Alternativa Federal más adelante.

​"No tengo miles de trolls, no tengo miles de unidades básicas abiertas por todo el país, pero también hemos visto en distintos procesos electores donde la gente harta pasa por encima de las estructuras y vota candidatos distintos".

Al responder al desaire que le hicieron los dirigentes del frente opositor, con quien hasta ayer estaba encaminado un acuerdo, el economista también deslizó críticas a la reunión que mantuvo Juan Schiaretti con el presidente Mauricio Macri, al tiempo que evitó hacer referencia a la crítica que le hizo Alternativa Federal por su negativa a participar de una interna para definir al candidato nacional. "Ayer a la tarde, en representación de Alternativa Federal, acordaron con el Presidente con esos puntos (que planteó el Gobierno), que básicamente están centrados en el ajuste fiscal y en pagarle a los acreedores", aseguró.

D.S.