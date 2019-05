Emanuel Álvarez Agis: "No escuchar a tipos como Lavagna, Peirano, López Murphy es una picardía"

El ex viceministro de Economía durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Emanuel Álvarez Agis dio una entrevista a Jorge Fontevecchia para la señal de NET en donde se refirió a los errores durante la gestión del gobierno anterior y a los economistas a los que debería consultar el futuro gobierno.

Jorge Fontevecchia: Quien gane, ¿debería, por ejemplo, en ese acuerdo nacional llamar a economistas, por ejemplo, si Lavagna no fuese quien gana, llamar a Lavagna...? ¿Qué imagen te quedó de su capacidad de agregar valor en la economía como economista?

Emmanuel Álvarez Agís: Mirá.. Yo... yo creo que acá hay... Digamos.... Hay economistas que son, como digo yo, dogmáticos. Y para mi, los economistas dogmáticos no valen mucho la pena escucharlos, a cualquier lado de la grieta, ¿eh?. Yo, para serte sincero, a mí me tocó ser viceministro de economía a los 33 años, digamos, algún colega tuyo que hizo la investigación determinó que era el más joven de la historia y la verdad que haber pasado por el tamiz de la gestión te cambia un montón de percepciones. Entonces, yo..

JF: Es el super máster...

EAA: Eh, no, bueno, si, yo digo que son como que son como los años de los perros, ¿viste? valen por 7. Por lo bueno y por lo malo, digamos. Eh, y yo creo que hoy no escuchar a tipos como Lavagna... no escuchar a tipos como, no sé, Peirano. No escuchar a tipos... Mirá, dentro de un mes tengo una conferencia con López Murphy. Para mí, digamos, la verdad que la historia no le es muy favorable a López Murphy, pero para mí escuchar a un tipo que estuvo en el Ministerio de Economía en esos años, a mí me parece que tiene algo para decir. Entonces, esto no quiere decir sentémonos en una mesa y pongámonos todos de acuerdo porque eso, para mi la democracia no es eso, ¿viste?. Para mi, la democracia es un sistema hermoso que nos permite disentir sin que nos querramos matar, digamos, nos permite disentir y mantener ese disenso pero bueno, gana uno. Pero yo creo que no escuchar a esos tipos es una picardía. Porque la ven, porque la ven, porque a mi me pasó en la gestión que algunos ex funcionarios tuvieron la amabilidad y el tino de llamarme y decirme 'mirá flaco, te estás equivocando acá'. Y la verdad que tenían razón. Y..

Álvarez Agis: "El sistema previsional es fuente de gastos pero también de crecimiento"

JF: ¿Y sumarlos al equipo, por ejemplo, a personas que estuvieron antes, caso de Martín Redrado que vos mencionaste?

EAA: Yo creo que sí. Lo que creo también, haciendo una autocrítica de la profesión... Los economistas somos tipos bastante, con egos bastante agrandados.

JF: No sólo los economistas.

EAA: Bueno, ponele. Pero nosotros pensamos viste que..Recién veía tu imprenta ¿no? Entonces decía 'medio que ser economista es que como, viste, que vos le tires un barrote a la imprenta y yo te digo cómo arreglarla, porque yo entiendo donde viene, donde va.. que sé yo'. Entonces todos pensamos que más o menos tenemos la solución, por eso cuando, cuando Néstor Kirchner dijo 'yo pongo la política adelante de la economía'. Para mí, tuvo el acierto de decir: 'ok, opinen todos, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer ajuste, no hay que hacer expansión, hay que subir las tarifas, no hay que bajarlas...' Pero después necesitas uno que decida y siempre es mejor que el que decide tenga cierta legitimidad democrática. Porque a veces los economistas nos olvidamos que las cosas que hay que hacer las tiene que bancar la sociedad, digamos, no existen esos planes económicos que uno dice 'el problema son los argentinos'.

JF: Pero quizás tiene que ver con el tema de lo que vos planteabas antes de que es necesario un acuerdo.

EAA: Sí...

JF: Probablemente también en ese acuerdo que se vea qué economista de cierto grado de prestigio, eh..

EAA: (interrumpe) Yo insisto, cuando te digo para mi el problema madre de esta economía ¿no? es la inflación y cuando te digo para solucionar la inflación hay que solucionar la grieta, lo que...

JF: (interrumpe) No, me da.. ¿la inflación por arriba de la deuda?

EAA: Lo que pasa que es lo mismo, digamos... Porque si a vos se te descontrola la deuda, se te va a espiralizar la inflación. Entonces esas tensiones están bastante interconectadas.

JF: Pero nosotros teníamos inflación sin deuda ¿no?

EAA: Sí... es que, a ver... Si no me acuerdo mal, el 79% de los meses que van desde 1930 a la fecha, Argentina tuvo inflación que en estándares internacionales se considera alta. O sea, es un problema estructural de la economía. Mi impresión, de vuelta, lo miro en clave de grieta, lo miro en clave conflicto distributivo, a ver, cuando vos ves los grandes teóricos económicos, ¿no? ¿Qué dicen? Campo versus industria. Grieta. Inflación. Cuando vos ves, movimiento obrero versus UIA. Grieta. Inflación. Cuando vos ves, los empresarios que se quieren comer los subsidios del estado versus la gente que se quiere comer los subsidios del estado. Grieta. Inflación. Digamos, a mi me parece que Argentina tiene un problema no resuelto con eso y que se expresa como inflación.

Álvarez Agis: "Macri está a la derecha del Fondo"

JF: ¿Y Losteau? Para concluir los economistas que pasaron por el gobierno, ¿también te parece que podría sumar? Una especie de consejo de economistas.. que le den verosimilitud y credenciales a un plan...

EAA: Te voy a ser muy... muy sincero. Eh... yo tenía mucho prejuicios con Martin Losteau.. básicamente por su paso por el gobierno, y probablemente por su posicionamiento político después, y probablemente después por la grieta ¿no? que uno cae en esas trampas: 'eh, mirá este que estuvo acá, ahora dice... que sé yo'. La verdad que la otra vez tuve la oportunidad de encontrarme con él, me dijo un par de cosas que dije esto... el tipo fue ministro, se pudo haber equivocado, más, menos, pero hay algunas cosas que debe conocer muchísimo más que el promedio de los economistas, incluyéndome. Y lo que escuché últimamente él me pareció que tiene un punto de vista interesante porque... y te digo más, recién lo entendí, digamos, lo que él dice es 'a mi me preocupa tanto el estado porque creo que el estado tiene que ser el líder de desarrollo, no porque lo quiero achicar', como otro que le preocupa mucho el estado porque hay que achicarlo.. Pero de vuelta, ¿por qué no? O sea que... vamos al revés. Traeme a un Ministro de Economía exitoso por un tiempo det.. (se corrige) bastante largo en la economía argentina que diga 'ok, yo sé cómo hacer'. No hay. Porque la economía no viene acertando hace décadas en la Argentina. Entonces, yo diría no busquemos mesías, sino que tratemos de escuchar a todos y para mi el Presidente, el próximo Presidente, tiene que tener justamente esa capacidad de decir: 'ok, no anulemos a Melconian porque dice que hay que hacer superávit fiscal o muerte'. Bueno, escuchémoslo a ver que punto tiene, digamos.. Me parece que..

JF: Lo que vos planteas,¿es algo ecléctico y de síntesis...?

EAA: Yo lo que planteo es que el poder lo tiene el Presidente pero lo peor que nos puede pasar es que no escuche a nadie. O sea, tiene que escuchar a todos, y después, tiene que definir. Y si define bien acertaremos, y si define mal, no.

JF: Para concluir el futuro, ¿en qué tendría que ser diferente si fuera que gana el kirchnerismo con lo que fue el último período presidencial de Cristina Kirchner? es decir, la economía a aplicar.

EAA: Bueno, bueno, la compra/venta de dólares es un punto clarísimo. O sea, me parece que ahí Argentina se tiene que dar una solución que tiene que ser una solución de bisturí. Viste, no podes ir con grandes ideas. Me parece que la cuestión industrial es fundamental. Si Cristina ganara las elecciones le tiene que plantear a la sociedad, y sobre todo a los empresarios, cuál es el modelo industrial. Nosotros no podemos tener un sector textil que lo proteges un año, lo desprotegés el otro, le das un subsidio, después se lo sacás... Eso te hace, creo que Basualdo es el que tiene esta idea, que vos tengas empresarios que no son empresarios, sino que son rentistas.

Álvarez Agis: "El kirchnerismo no resolvió el problema estructural de la economía, el dolar"

JF: Te escucho y me parece que lo que vos estás planteando, más del orden de las ciencias sociales en sentido, casi de la sociología o psicología, de que quien asuma más dialoguista e integrador..

EAA: ¿Tiene que ser, perdón?

JF: Dialoguista e integrador.

EAA: Bueno, tiene que ser político. Y te lo digo por esto, digamos, la eco...

JF: No me pareció que Cristina Kirchner en su última presidencia fuera dialoguista e integradora ¿no?

EAA: Eh... Sí, puede ser que... Mirá, yo a veces cuando me dicen eso, creo que estoy de acuerdo. Yo creo que el kirchnerismo, y tengo una razón, digamos, yo creo que el kirchnerismo para cerrar un gobierno, y para irse con el síndrome del pato rengo, digamos que existe cuando tenes reelección, se tuvo que cerrar sobre sí mismo y tal vez se cerró, se cerró demasiado, pero ¿por qué te decía que tiene que ser político? Porque... digamos, a finales del 1800, yo sé que esto es muy aburrido pero es como pienso, digamos.. A finales de 1800 pasó algo en la economía que es básicamente que la economía dejó de llamarse economía política y pasó a llamarse 'economía'. Y ahí empezó una cosa de decir 'bueno...' ¿viste eso que se dice,no?: 'el estado es como una casa, si gasta más de lo que recauda, funde.' Vos en tu casa no le cobras impuestos a tus hijos ni emitís plata... o sea, el estado no es como una casa, pero cuando vos le sacaste la palabra política, empezaste a pensar la economía más como la pensaba Aristóteles, digamos, como la economía del hogar... Y economía política no significa politiquería, significa economía de la cosa común.

Leé la entrevista completa siguiendo este enlace