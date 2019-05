Las 20 frases más interesantes de Emmanuel Álvarez Agis en "Periodismo Puro"

El economista y ex viceministro de Economía del kirchnerismo, Emmanuel Álvarez Agis, concedió una extensa entrevista a Jorge Fontevecchia en su programa "Periodismo Puro" en el que analizó magistralmente la crisis económica que atraviesa a la Argentina a la luz del kirchnerismo y sus previsiones para el próximo gobierno. Reconoció los errores de gobierno de Cristina Kirchner, como el cepo al dolar y la corrupción, y está seguro de que la estrategia financiera de Mauricio Macri hizo fracasar a su gobierno.

A continuación, una selección de las 20 frases más interesantes del diálogo:

1. "El riesgo no es que venga Cristina. El riesgo es que se va el Fondo. Hace dos o tres semanas, cuando el dólar tocó 46 pesos, empezaron los rumores de que yo estaba en Nueva York diciendo que Cristina tenía un plan para defaultear la deuda. Lo más triste es que yo no digo que hay que defaultear la deuda, ni creo que sea una buena idea. Y no me entra en la cabeza que Cristina quiera defaultearla porque lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años fue cansarse de pagar deuda".

2. "Al mercado le puede caer antipática Cristina porque su gobierno, en muchos aspectos, no fue promercado. Pero al mismo tiempo, le pagamos al Club de París, pagamos los compromisos con el Ciadi para abrir el mercado internacional de capitales. No pudimos porque cayó lo de los buitres, pero teníamos apuntado el barco para abrir el mercado, no para cerrarse más. Viendo a una Cristina que pagó deuda, incluso a costa de estresar mucho la economía, me parece que esos miedos son absolutamente infundados. El gobierno plantea que hay un cuco".

3. "Cuando vas al Fondo Monetario es porque tenés una crisis y el tamaño del crédito que te dan es proporcional a lo que el Fondo dice que es el tamaño de la crisis. Para que te ponga 57 mil millones de dólares, es que el buraco que ve es enorme. Si además a eso le empezás a tirar nafta..."

4. "La Argentina está haciendo como los hijos de padre divorciado. Mira a Estados Unidos y dice: “China me regaló 11 mil. Vos regalame 10 mil”. Y cuando vengan 10 mil de Estados Unidos, vamos a decirles a los chinos: “Trump me dio 10 mil”. Pero el problema es que a esta economía le tirás dólares y se los consume".

5. "En 2014 devaluamos nosotros. En 2015 la economía rebotó. En 2016 devalúa Macri. En 2017 la economía rebota. ¿Por qué no rebota ahora? Por dos factores. Uno porque tenemos más precios indexados al dólar. Y mucha parte de tu deuda está denominada en dólares. O sea que cuando devaluás, el mercado dice 'estos no van a pagar la deuda'".

6. "El dólar es el talón de Aquiles del modelo y de la Argentina. Es el factor más disruptivo, básicamente, porque si se te dispara, se te desconfiguran dos cosas muy importantes. Primero, la relación entre la deuda y el producto: tenés mucha deuda en dólares y el producto está en pesos; se te dispara el dólar, el nivel de endeudamiento va a superar el 100% rápidamente"

7. "¿Qué hay que hacer con el dólar? Ni populismo de izquierda, ni populismo de derecha. Ni bancar un dólar tapado con deuda, ni atrasar el dólar y cerrar la economía para que eso te haga crecer. El dólar tiene que ir, idealmente, un cachitito arriba de la inflación. No podemos pensar que subiéndolo nos vamos a salvar, pero tampoco podemos pensar que atrasándolo vamos a generar un veranito. Como hicieron todos los gobiernos en los últimos 15 años: atrasar un poquito el dólar en un año electoral".

8. "Me preguntan, si vuelve Cristina, ¿vuelve el cepo? En la gestión sufrí mucho las consecuencias de tener tantas regulaciones para la compra/venta de dólares. Todos te hacían la cuenta de cuántos dólares no vendías, pero nadie hacía la cuenta de cuántos dólares dejaban de entrar. Al final del día, el saldo era negativo. Intentamos empezar a abrir el cepo gradualmente. Ya nadie se acuerda, pero en 2015 se vendieron 10 mil millones de dólares para ahorro. Me decís, ¿te gusta la cuenta capital que tiene hoy la Argentina? No".

9. "El sistema previsional es una fuente de gasto, pero también es una fuente de crecimiento, y no hacer la cuenta completa es un error. Si redistribuís progresivamente en el sistema previsional, te aseguro que la economía va a crecer porque lo que consume un jubilado con una jubilación de 80 mil pesos es mucho menos que lo que consumiría un jubilado que cobra 10 mil y puede llegar a cobrar 15 mil con una reforma de ese tipo".

10. "En Argentina nos falta toda una generación de economistas que discuta qué modelo industrial queremos tener. Una autocrítica profunda al período kirchnerista es que nunca supimos qué modelo industrial queríamos. La industrialización tipo los 60/70, que era básicamente una idea de autarquía, primero la industria liviana, después la pesada, después la tecnología... hoy, en este mundo, no funciona más. Tendríamos que elegir cinco, siete, no sé, 12 sectores y decir 'acá vamos a hacer punta'".

11. "Lousteau fue ministro, se pudo haber equivocado, más, menos, pero hay algunas cosas que debe conocer muchísimo más que el promedio de los economistas, incluyéndome. Lo escuché últimamente y me pareció que tiene un punto de vista interesante. Y te digo más, recién lo entendí. Lo que él dice es: “A mí me preocupa tanto el Estado porque creo que tiene que ser el líder de desarrollo, no porque lo quiero achicar”. ¿Por qué no? Traeme un ministro de Economía exitoso por un tiempo bastante largo en la economía argentina que diga “yo sé cómo hacer”. No hay. Porque la economía no viene acertando desde hace décadas".

12. "No busquemos mesías, sino tratemos de escuchar a todos y el próximo presidente tiene que tener justamente esa capacidad de decir: “No anulemos a Melconian porque hay que hacer superávit fiscal o muerte”. El poder lo tiene el presidente, pero lo peor que nos puede pasar es que no escuche a nadie. Tiene que escuchar a todos, y después, tiene que definir. Y si define bien, acertaremos, y si define mal, no".

13. "El fondo te está dando una pastilla que en vez de curarte te enfermó, y te dice que tomes diez pastillas más de las que te enfermaron. Hay que cambiar el plan, porque viene Trump, nos da 10 mil millones de dólares y nos los vamos a fumar en dos minutos. El problema es el esquema económico que tenemos, que hace que tengamos incentivos a salir corriendo a comprar dólares".

14. "El peor error del Gobierno fue la estrategia financiera, de deuda, que instrumentó Caputo. Las últimas cinco semanas en el Banco Central hizo lo que tenía que hacer. El Fondo decía: “El tipo de cambio de equilibro de Argentina es 27”. Estamos en 40. ¿Qué pasó? El Fondo quiere que pagues la deuda, incluso a costa de que la economía se te achique lo más posible, y vos querés pagar, pero con una economía estable".

15. "Este es un gobierno que no tiene adeptos. Hay pocos empresarios que defiendan al gobierno de Macri. Me molesta cuando los empresarios piden subsidios para su empresa y se quejan de los subsidios para los pobres, pero me parece que con una crisis económica que te deja en el Fondo, no hay ganadores. Los bancos tienen miedo que venga un loco y no les pague nunca las Leliq".

16. "Yo pasé por la función pública y no me robé ni una birome, y hoy sigo alquilando y tengo una consultora porque tengo que pagar un alquiler todos los meses. En los procesos colectivos, no solo en la política, en las empresas, no confiás en las personas, confiás en sistemas, en instituciones, que te permiten decir si las personas se desvían, acá está la corrección. En nuestro gobierno, ¿eso funcionaba? Si pasó José López, no funcionaba".

17. "La Oficina Anticorrupción que tuvimos no funcionó. Lo que me sorprende es que Cambiemos haya tenido la capacidad de empeorarla y poner a Laura Alonso. El próximo gobierno tiene que poner a un tipo como el fiscal Delgado, que vos decís: “Este tipo va a ser un dolor de cabeza”. Si yo te pregunto a cuánta gente denunció la Oficina Anticorrupción durante los 12 años del kirchnerismo, ni sabés, porque era irrelevante. Y después apareció un tipo revoleando bolsos. Después de que pasó lo de López, si un tipo en la calle me reconoce y me putea, le tengo que dar la derecha, me tengo que callar la boca".

18. "Cuando vos tenés a un tipo decidiendo porque le ponen plata por abajo de la mesa, la configuración macroeconómica que te puede generar puede ser desastrosa para el país y ultrabeneficiosa para un puñado de empresas. En los 90 pasó, ya lo sabemos con nombre y apellido. En el kirchnerismo se está discutiendo, en el macrismo probablemente se discutirá en algún momento. Hay procesos en los cuales la corrupción te cambia el rumbo del barco y lo llevás al colapso.

19. "El kirchnerismo, con sus luces y sus sombras, lo que nos dio a los que miramos la economía distinto, fue una praxis, experimentar que si hacés otra cosa, los resultados, no digo ni mejores ni peores, son distintos. Te mostró una política distinta a lo que viste desde el golpe hasta el final de la convertibilidad, que fue una política muy promercado.

20. "La pobreza depende, obviamente, de con qué vara la midas. Tomemos la vara que dice 30%, cuando el kirchnerismo deja el gobierno. Esa vara en 2002 te da 60, o sea que el kirchnerismo la bajó a la mitad. ¿Cuál fue el problema? Que la había bajado a la mitad en 2010. Y entre 2010 y 2015 la economía se trabó en todos los indicadores duros: pobreza, informalidad laboral, reservas. ¿Qué pasó? Nos llegó la restricción externa. En 2012, la economía se quedó sin dólares (...) El kirchnerismo terminó con muchos problemas porque no resolvió el problema estructural de la economía argentina, que es la falta de dólares".

