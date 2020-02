Acribillaron a un hombre en Rosario y ya son 40 las víctimas

La ola de violencia no se detiene en Rosario, Santa Fe. Esta madrugada un hombre de 35 años fue acribillado a balazos cuando se encontraba en el interior de su automóvil en Villa Gobernador Gálvez. En total, la policía llegó a contar 40 disparos, por lo que se presume que lo atacaron con una ametralladora. Se trata del asesinato número 40 registrado en el departamento Rosario en lo que va del año.



El Ministerio Público de la Acusación de la Ciudad confirmó que la víctima fue identificada como Martín Sebastián Bertón. La víctima estaba por llegar a lo de su madre y metros antes fue atacado dentro de un Chevrolet Corsa gris. El cadáver quedó dentro del vehículo justo en la puerta de la casa de la señora que sin saber que era su hijo, luego de escuchar los disparos, llamó a la Central de Emergencias 911. Según las primeras hipótesis de la policía, el crimen estaría relacionado con una balacera contra una vivienda ubicada en Monte Hermoso al 1000, sucedida dos horas antes de que el hombre fuera asesinado.



Mónica Cabrera, la madre, es secretaria del Partido Justicialista (PJ) de Villa Gobernador Gálvez, aunque descartó una vinculación con su actividad. “Escuché los disparos, vi la puerta del auto abierta y pensé que habían encontrado a alguien y dejaban el auto acá parado en la puerta, entonces llamé al 911”, contó la mujer quebrada en llanto.

Santa Fe y Rosario en alerta: 18 homicidios en los primeros 9 días del año



“Cuando abrí el portón y salgo a la calle me doy cuenta que es el auto de mi hijo, él lo tenía en el corralón y no pensé que lo había sacado. Los vecinos no me dejaban llegar, el auto frente a la puerta y él estaba acostado en el asiento, yo llamaba a la ambulancia a los gritos, tardó 25 minutos”, relató la mujer que además trabaja en el Sindicato de Empleados Municipales.

Cabrera contó que su hijo no vivía con ella y que seguramente se acercó hasta su casa en busca de refugio. “Él vivía con su familia en otro barrio, se ve que lo venían siguiendo, lo venían tiroteando y vino hasta acá a pedir ayuda”, especuló en declaraciones al programa "Zysman 830", que se emite por La Ocho y consignó el diario La Capital. Consultada sobre cuál pudo haber sido el móvil del crimen, señaló: “No sé qué pasó, mi hijo era mecánico, trabajaba en el sindicato municipal, podrán decir cómo en tantos que es un ajuste de cuentas”.