Ruptura en la política: Mariana Zuvic y Eduardo Costa separados

El senador por Santa Cruz Eduardo Costa y la referente de Cambiemos Mariana Zuvic pusieron punto final a su relación luego de compartir al menos 12 años de trayectoria política y dos hijos. Si bien no trascendieron los motivos de la ruptura, desde el entorno del empresario aseguraron a PERFIL que no se trata de nada "grave", aunque ya intervienen abogados. En tanto, en medio de la campaña electoral, la mano derecha de Elisa Carrió en la Coalición Cívica compartió en sus redes sociales mensajes contra la "violencia económica".

La separación fue confirmada a este medio desde el entorno de ambos, aunque los detalles quedaron en reserva. La pareja comparte dos hijos: Carlos y Felicitas, que será uno de los tantos puntos a resolver, como también la división de bienes. Es que Costa es un poderoso empresario en Santa Cruz, dueño de la cadena de supermercados Hipertehuelche, la más grande de la provincia, con sucursales también en Chubut, Río Negro, Buenos Aires (Bahía Blanca), La Pampa (Santa Rosa) y Tierra del Fuego (Río Grande).

Por estos tiempos, Costa cumple su mandato como senador nacional por Santa Cruz, luego de ser electo en 2017, y transita su cuarta postulación a gobernador por el Frente "Nueva Santa Cruz".

Por su parte, Zuvic enfrenta una querella junto a Carrió y Paula Oliveto, en el marco de la causa por extorsión y espionaje ilegal que lleva adelante contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, y que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla. La denuncia a las integrantes de la CC fue presentada por el exembajador ante el Vaticano, Eduardo Valdés, quien las acusa de los delitos de violación a la ley de inteligencia, encubrimiento agravado y violación de secreto.

En una entrevista que brindó en 2017 a Clarín, Zuvic había asegurado que no le "molestaba" que la llamaran "millonaria" porque "no es verdad" y habló sobre Costa: "Él tiene una muy buena posición económica, pero mi situación es totalmente distinta. Yo no estoy casada, no uso tarjeta de crédito, no tengo bienes personales. Yo soy libre".

Días atrás, cuando se gestó la separación, la también candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, emprendió una campaña en su cuenta de Twitter: "La # ViolenciaEconómica no discrimina. De manera silenciosa podemos ser víctimas. La ley nos ampara y @ helena_estrada nos cuenta cómo identificarla y pedir ayuda", expresó.

Pese a esos posteos, la referente de Cambiemos mantiene su perfil en apoyo al gobierno de Mauricio Macri de cara a las próximas elecciones donde mantendrá sus denuncias contra la corrupción del Kirchnerismo, esta vez sin el apoyo de su pareja.

