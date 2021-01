Primera en la lista: Salta anticipó que desdoblaría sus elecciones legislativas

El ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, adelantó que en esa provincia analizan desdoblar sus elecciones legislativas provinciales para llevarlas a cabo a mitad de año, entre junio y julio, antes de las nacionales que están programadas para octubre. En diciembre, la provincia gobernada por Gustavo Sáenz convirtió en ley la suspensión local de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevarían a cabo este año.

La medida, "excepcional y extraordinaria", se votó en el último mes de 2020 y le ahorraría a la provincia 800 millones de pesos. Respecto a la nueva medida de desdoblar las legislativas provinciales de las nacionales, la movida cambia el panorama interno porque busca no atarse a los votos de todo el país. "Nosotros estamos pensando en (convocar a las elecciones a) mitad del año. A la luz de que todavía en el orden nacional no hay definición, y no sabemos si finalmente se van a suspender las elecciones primarias (nacionales)", señaló Villada en declaraciones a El Tribuno de Salta.

Villada explicó que el sistema de voto electrónico que maneja la provincia es uno de los causales de la decisión. "No tenemos la posibilidad de unificar las elecciones (provinciales y nacionales) porque se manejan sistemas de votación diferentes", dijo el ministro en alusión al uso de la boleta electrónica en la provincia. Por eso consideró que la única manera de aunar las dos elecciones sería con un mismo sistema, lo cual sería un retroceso para la provincia que debería volver al sistema de boleta simple.

Los salteños deberán elegir 12 senadores, 30 bancas de diputados de 11 departamentos distintos, concejales en los 60 municipios y en el intervenido municipio de Aguaray habrá comicios para ungir un nuevo intendente. En ese municipio, el ex intendente Jorge Prado había sido destituido por el Congreso de la Provincia acusado de robar caños de un gasoducto. El ministro de Gobierno indicó también que "entendimos que era mejor desdoblar las elecciones para que los salteños puedan dar una discusión, más allá de lo que es el contexto nacional".

Salta es una de las provincias que firmó junto a otras 14 gobernaciones el proyecto de ley que quiere suspender las PASO de este año. Por eso aparece la firma del Diputado Andrés Zottos, en representación del gobernador Gustavo Sáenz. El texto, que esta presentado en el Congreso pero parado, afirma que el gasto que genera la campaña y la situación sanitaria hacen imposible el escenario para las primarias. A 16 días del comienzo de año, las elecciones se vuelven cada vez más cercanas y los movimientos políticos más marcados.