Dejaron a San Juan sin un millón de Sputnik V y ahora la provincia quiere recuperar 18 millones de euros

Desde principios de abril, el Gobierno nacional dio luz verde para que las provincias, los municipios o los privados de la Argentina pudieran salir a comprar vacunas contra el Covid-19 en el mercado internacional. En un contexto de escasez de los distintos productos existentes, la mayoría de los gobernadores argentinos salieron en busca de dosis de distintas procedencias para sus habitantes. En este proceso, los funcionarios provinciales se encontraron con la imposibilidad de negociar directamente con los laboratorios y entraron en juego una serie de intermediarios.

Tal es el caso de la Gobernación de San Juan, a cargo de Sergio Uñac, y la empresa alemana “Rul AG”, que se comprometió a abastecer 1 millón de vacunas rusas Sputnik V, en mitades iguales de los componentes 1 y 2, a cambio de un precio aproximado de 18 euros la dosis, el doble de lo que paga Nación por el mismo producto en trato directo con los fabricantes. Pero el contrato se cayó tras sucesivos incumplimientos y desde la provincia cuyana temen “quedarse sin el pan y sin la torta”, es decir, sin las vacunas y sin el dinero que depositaron en garantía para conseguirlas. Fuentes irrefutables confirmaron cada nudo de esta trama a Perfil.com.

“Rul AG” es una de las empresas validadas por los fabricantes de la Sputnik V para actuar en su representación. Sin embargo, el contacto con ellos no fue directo, sino a través de dos intermediarios contratados por esta compañía, llamados Rogelio Rengel y Javier Palma. El 20 de abril, con una carta de intención (LOI, por las siglas en inglés), se definieron el precio y las condiciones, y se dio inicio a la operación que finalmente no llegaría a buen puerto. El caso San Juan permite descubrir cómo es por dentro el sensible mercado de las vacunas, sobre todo bajo las distintas tensiones que genera la carrera por producirlas y comercializarlas en medio de una pandemia global.

En el mercado de las vacunas, cuando las operaciones no se hacen de Estado a Estado, los precios funcionan a modo de subasta. Teniendo en cuenta la particular situación de escasez al momento de la negociación, San Juan acordó un costo de 18 euros por dosis, algo así como el doble de la cotización de fábrica (otros países, como Israel, llegaron a pagar 45 euros cada vacuna de distintos orígenes corridos por la urgencia).

Según los documentos a los que tuvo acceso este medio, las autoridades sanjuaninas depositaron 18 millones de euros en el reconocido agente de “escrow” londindense The Law Debenture Corporation en concepto de pago. Este tipo de entidades suelen ser contratadas para que las transacciones sean más segura y el dinero quede protegido en caso de que el acuerdo se caiga. Se trata de cuentas de garantía en las que vendedores y compradores le solicitan a un tercero para que custodie el dinero, y sólo lo entregue cuando se cumpla el contrato, o caso contrario, lo devuelve a origen. En consecuencia, el depósito está seguro y debería regresar sin inconvenientes. Valen los ejemplos de una escribanía y un depósito en garantía para graficar la situación.

El mail de Nicolini vuelve a opacar la gestión de las vacunas en plena campaña

El desembolso se realizó desde el Banco de la Nación Argentina, sucursal Madrid; y llegó a una cuenta de The Law Debenture Corporation en la sede parisina del banco HSBS Continental Europe. Ello ocurrió el 24 de mayo y, tal como establecían los convenios, las dosis debían ser entregadas 5 días hábiles después de la recepción del pago por parte del agente de custodia. Si el vendedor no cumplía este plazo, contaba con 3 días hábiles como plazo adicional. Es decir, el 31 de mayo y 3 de junio. El circuito cerraría y los fondos serían liberados una vez que las vacunas estuvieran oficialmente cargadas en las aeronaves para su entrega a la provincia de San Juan.

Covid-19 | Argentina comenzará a vacunar a menores entre 12 y 17 años con comorbilidades

Llegada la fecha, el lote de vacunas no apareció. Dos aviones de Aerolíneas Argentinas ya estaban reservados y listos para emprender viaje a Moscú con escalas de ida y vuelta en Roma. La provincia, interesada en las vacunas, concedió nuevas fechas. En este punto, las distintas fuentes de un lado y del otro de la negociación difieren en los plazos. Del lado de los intermediarios hay asentada una primera prórroga el 18 de junio y una segunda el 25 de junio. Mientras que desde la gobernación de Sergio Uñac, se sostiene que hubo prórrogas los días 8, 14, 18 y 25 de junio. Sea como fuere, en todos los casos, la transacción no se dio por la falta de la documentación que, por contrato, Rusia debía entregar a San Juan para certificar que los productos recibidos eran los autorizados por la autoridad sanitaria argentina para su consumo en el país. Tras esta serie de entregas fallidas, el gobierno de provincial dio de baja el acuerdo y espera a que desde el “escrow” devuelvan los 18 millones de euros girados.

Consultadas las autoridades provinciales, las mismas se excusaron de formular declaraciones. Por su parte, el intermediario de Rul AG, Rogelio Rengel, afirmó a Perfil.com que “el millón de vacunas estaban listas desde el 16 de junio”, y agregó que, entonces, desde la provincia cuyana “pidieron tener los papeles de las dosis que les serían entregadas, previo a hacer el envío de los aviones”, lo que llevó casi un mes. “El gobernador Uñac me dijo que no enviaría los aviones porque tenía miedo a hacer el ridículo político, y que había alguien detrás que quería hundir su carrera”, expresó el intermediario de origen español, al indicar que el mandatario exigía garantías de que las vacunas estarían disponibles y en regla.

En abril pasado, el propio gobernador había confirmado que la provincia estaba detrás de al menos 1,6 millón de vacunas. Se pensaba contratarlas, en un principio, con el laboratorio AstraZeneca y su subsidiaria india, con una inversión de entre 50 y 60 millones de dólares. Sin embargo, el único convenio al que se llegó fue el de que habla esta nota, que nunca hasta ahora llegó a ser publicitado.

Otras jurisdicciones también negociaron. El 4 de junio, la provincia de Buenos Aires anunció un acuerdo para comprar 10 millones de vacunas Covaxin. El Gobierno porteño y Mendoza avanzaron en conversaciones con CanSino, la primera por 1 millón de dosis y la segunda por 600.000. También Salta gestionaba con Johnson & Johnson (1 millón de inoculaciones), y Jujuy, por su parte, para traer 1 millón de Sinopharm. Hasta el momento, ninguna provincia logró que esas operaciones se materializaran.

Carla Vizzotti anunció un acuerdo por 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer

El tema recién comienza. Y se conoce justo en medio de las repercusiones por los ruidosos reclamos del Gobierno Nacional argentino al Instituto Gamaleya frente a las demoras en las entregas pautadas por contrato y los recientes acuerdo con los laboratorios estadounidenses Moderna y Pfizer.

Desde el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, al día miércoles 28 de julio, San Juan recibió 638.000 vacunas, de las cuales ya aplicó 529.084. Específicamente, 427.707 primeras dosis y 106.377 segundas dosis. Del total recibido por la provincia, alrededor de 148.000 vacunas son Sputnik V, y un 30% de esta cifra corresponde al segundo componente. La Jefa de Inmunología de Salud Pública, Marita Sosa, indicó que “son 100 mil los sanjuaninos que esperan la segunda dosis de Sputnik V”.

El millón de vacunas que no fue hubiera cambiado radicalmente la ecuación sanitaria de San Juan. Con la negociación ya caída y la amenaza de terminar en litigio judicial, “Rul AG” realizó una última propuesta a la provincia. Le ofreció que el total de las dosis contratadas correspondan al componente 2 de Sputnik V para ayudar a completar los programas de vacunación en Argentina, y 10.000 dosis extras a modo de compensación por las demoras.

Parecía fácil reclamar que las provincias consiguieran sus propias vacunas en alguna parte del mundo. Pero así de complejas –y conflictivas- pueden llegar a ser las negociaciones internacionales de algo tan preciado y humanitario.