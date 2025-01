Sandra Arroyo Salgado apoyó a Milei: "Hoy Argentina está del lado correcto del mundo y no firmando pactos con terroristas"

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado brindó un emotivo homenaje a su exesposo y padre de sus hijas, el fallecido fiscal de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, a diez años de su muerte, investigada por la Justicia como un homicidio. "Su asesinato y posterior campaña de desprestigio fue de una bajeza inconmensurable", sostuvo la magistrada, quien también criticó la gestión de la expresidenta Cristina Kirchner por el Memorándum de entendimiento con Irán y se mostró a favor de la política internacional de Gobierno de Javier Milei.

"El modo de honrar su memoria es enaltecer su legado; lo que nos interpela a culminar aquellos proyectos que quedaron truncos con su asesinato", señaló la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de San Isidro. Visiblemente movilizada, teniendo que frenar su alocución en algunos momentos, aseguró que quienes quisieron desprestigiar a Nisman "no lograron enterrar su trabajo".

Arroyo Salgado: "Tenemos un Gobierno que tiene claro de qué lado queremos estar”

"Sus hijas, Iara y Kala —que al momento de su muerte tenían 15 y 8 años—, crecieron y se convirtieron en dos mujeres de bien, estudiosas, trabajadoras, deportistas, amables y educadas. Crecieron sin odios, sin resentimientos, sin ánimos de venganza, sin miedos", añadió Arroyo Salgado al participar del acto homenaje que se realizó en la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina).

“Recientemente dieron una entrevista y expresaron el orgullo de llevar el apellido Nisman, del legado que les dejó, de luchar por lo que quieren", comentó. Luego, como si estuviera hablándole directamente a quien fue su marido, dijo emocionada: ”Nos enseñaste a bregar por nuestros derechos y garantías individuales y por un Poder Judicial que trabaje por la verdad".

Se realizó un sentido homenaje por Alberto Nisman en la AMIA: “Grito contra la impunidad”

Luego elevó el tenor político en su discurso cuando criticó duramente la gestión de Cristina Kirchner, a quien Nisman denunció junto a otros exfuncionarios y dirigentes por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes en el atentado contra la AMIA, ocurrido en 1994. Allí, la jueza expresó que "el Memorándum con Irán no es la política exterior de un Poder Ejecutivo", porque "no puede arrogarse el conocimiento de las causas judiciales".

En ese sentido, Arroyo Salgado consideró que el pacto con Irán fue el “mayor avasallamiento” a la división de poderes y "la mayor injerencia de un poder sobre otro" desde el retorno de la democracia. Asimismo, recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que se confirmó en diciembre pasado que la causa por el Memorándum que inició Nisman debe ir a juicio.

Arroyo Salgado fue una de las oradoras del acto junto a Waldo Wolff, Joaquín Morales Solá y Amos Linetzky

La última entrevista del fiscal Alberto Nisman: "Con la presidenta Cristina Kirchner hubo una alianza con los terroristas"

Por otro lado, se refirió a Milei como “un líder que por primera vez tuvo el coraje de recordar con vehemencia el asesinato” de quien fuera titular de la Unidad Fiscal para la Investigación (UFI) de la Causa AMIA, y ponderó el comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la Nación. “Los argentinos aprendieron mucho de su legado, diez años después tenemos un Gobierno que tiene claro de qué lado queremos estar”, indicó.

"Hoy Argentina está del lado correcto del mundo y no firmando pactos con estados terroristas", continuó la jueza federal. Días atrás, durante una entrevista con radio Rivadavia, Arroyo Salgado había ponderado a Cristina Kirchner como "una gran política que tuvo políticas de Estado destacables", pero que no debió firmar el pacto con las autoridades iraníes. "Se equivocó, le decimos que no al terrorismo, a la corrupción, al narcotráfico", agregó en aquel reportaje.

La magistrada estuvo presente en el acto homenaje al fallecidio fiscal en la sede la AMIA, ubicada en Pasteur 633, donde fue una de las oradoras junto al ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, el periodista Joaquín Morales Solá, y el presidente de la mutual, Amos Linetzky. Del evento también participaron integrantes del Gobierno, como el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones; funcionarios del Poder Judicial, de la comunidad judía y familiares de las víctimas del atentado a la AMIA.

