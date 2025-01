“Un asesinato en manos de lo más oscuro del poder”: el Gobierno recordó la muerte del fiscal Nisman

A una década de la muerte de Alberto Nisman, el Gobierno de Javier Milei recordó el hecho ocurrido el 18 de enero de 2015 como "un asesinato en manos de lo más oscuro del poder" y reafirmó su compromiso de procurar justicia para las víctimas del atentado a la AMIA.

En un comunicado de la Oficina del Presidente, el oficialismo destacó el contexto en el que Nisman fue encontrado sin vida en las torres de Le Parc de Puerto Madero. Además, subrayó que el Poder Ejecutivo mantiene la confianza en que la Justicia avance en la investigación para determinar las circunstancias en las que el fiscal perdió la vida.

"Que el asesinato no quede impune", señalaron, en línea con lo ratificado días atrás por la Fiscalía Federal Nº 3, encargada de la causa, que calificó la muerte de Nisman como un homicidio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mensaje también repasó los hechos de enero de 2015: “Un 18 de enero, el Fiscal se disponía a presentar ante el Congreso de la Nación los detalles de una denuncia contra la entonces Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, y otros funcionarios”, indica el texto. “Los acusaba de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en relación con su actuación para dejar impunes a los responsables del atentado terrorista a la AMIA”.

La muerte de Nisman: los giros de una causa por los cambios políticos

Un "punto esencial" de la denuncia de Nisman fue el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán, que el Gobierno califica como “un verdadero ejemplo de entrega de soberanía y traición a la patria”.

Javier Milei, además, señaló que presentó ante el Congreso el proyecto de ley de Juicio en Ausencia, para asegurar que los responsables del peor atentado en suelo argentino no queden impunes.

Sandra Arroyo Salgado: "Sabían que para silenciarlo tenían que matarlo"

En paralelo, su exesposa, Sandra Arroyo Salgado, volvió a apuntar contra el gobierno de Cristina Kirchner y consideró que la exmandataria "se rodeó del entorno equivocado". Además, reafirmó que la muerte del fiscal fue un "homicidio probado científica y judicialmente" y criticó con dureza el accionar del Poder Judicial en la causa.

"Los argentinos no queremos estar vinculados ni negociar con estados terroristas, ni con el narcotráfico, ni con la violencia. Siento lástima por Cristina, porque perdió una oportunidad histórica. Tenía un gran apoyo de todos los argentinos, incluso me incluyo. No entendí el ataque que tuvo para con mi familia", indicó la jueza Salgado.

Hablaron las hijas de Alberto Nisman: "Nunca dudamos que fuera un asesinato"

"Tuvo una gran política de estado, con decisiones que comparto y me parecen destacables. Cometió errores como todo ser humano, todos nos equivocamos. Siento que en esto, particularmente, se equivocó", dijo en declaraciones a Radio Rivadavia. "Los argentinos no queremos estar vinculados ni negociar con estados terroristas, ni con el narcotráfico, ni con la violencia", agregó en referencia a las decisiones políticas del kirchnerismo en relación con Irán.

En esa línea, la jueza destacó el rol de Nisman en la investigación del atentado a la AMIA y sostuvo que su muerte estuvo directamente relacionada con su trabajo: "Logró esclarecer la responsabilidad de altos funcionarios del entonces gobierno de la República Islámica de Irán. Él recibió amenazas de muerte, por oponerse al pacto de impunidad que era el memorándum con entendimiento con Irán. Empezaron a dejarlo sólo y a recibir cada vez más amenazas. Y cuando refuerza su línea investigativa, es que sucede su asesinato"

Y agregó: "Lo importante, y el legado es que no hay que bajar los brazos nunca. Uno tiene que luchar por lo que considera que es su deber y no hay que vivir con miedo, el miedo no nos puede condicionar. Gracias a Dios los argentinos de bien se dieron cuenta de esto y eligieron decirle no a gobiernos que avalan terroristas".

Arroyo Salgado también se refirió al estado de la investigación judicial y fue categórica: "Yo trabajo en el Poder Judicial y realmente es una vergüenza la actuación de la justicia. La seguridad y la justicia es la gran cuenta pendiente que tiene este país".

Los últimos días con vida del fiscal Alberto Nisman: "No enloquecí ni nada parecido, estoy mejor que nunca"

En tanto, la magistrada insistió en que la muerte fue un asesinato y recordó que tras el episodio se intentó "ensuciar la imagen" del funcionario judicial. "Sabían que para silenciarlo tenían que matarlo", remarcó la exesposa de Nisman, con quien tuvo dos hijas.

"Trataron de ensuciar la imagen de su papá con incluso muchas mentiras. Recuerdo que empapelaron la Ciudad con afiches con una foto que él nunca se hubiera tomado. Un colega me dijo que eso era un fotomontaje, él nunca usaba remera con camisa leñadora arriba. Ese no era el cuerpo de Alberto", recordó Arroyo Salgado.

En una entrevista con LN+, Arroyo Salgado sostuvo: "La verdad ya se sabe: Nisman fue víctima de un homicidio. Está probado científica y judicialmente con pruebas desde 2018 y está probado que su asesinato está vinculado a su función en la investigación sobre el atentado terrorista a la AMIA".

RM / Gi