El 18 de enero, se cumplen 10 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado con un tiro en la cabeza en su departamento ubicado en las torres Le Parc de Puerto Madero. En la víspera de un nuevo aniversario de su fallecimiento, sus hijas Iara y Kala hablaron por primera vez de forma pública.

En la charla con el periodista Diego Leuco para Resumido, la sección de noticias del canal de streaming Luzu TV, ambas coinciden por completo en una cuestión: Nisman no se quitó la vida, sino que lo asesinaron. Ambas tenían 8 y 15 años cuando se enteraron de la noticia. “Dio su vida por algo que él creía justo y que creía importante y eso reconforta mucho”, aseguraron.

Al recordar los detalles del fallecimiento de su padre, explicaron que eran conscientes de las amenazas que recibía el fiscal por su investigación en el atentado a la AMIA: “Me acuerdo el primer día también que fui consciente de esto. Fue en un verano de 2013, estábamos en Brasil con mi papá y Kala, y yo empezaba a tener también redes sociales. Estábamos hablando de Twitter y mi papá me dijo ‘no busques mi nombre’. Yo, obviamente, fui y busqué el nombre. Y ahí vi una nota que decía amenaza de muerte a las hijas de Nisman. Pero nunca viví con miedo, más que en alguna que otra situación puntual”, indicó Iara.

En la misma línea, defendió las convicciones de su padre y agradeció que sus padres les dieran el ejemplo de seguir para adelante: “La vida sigue. Yo creo que también es lo que papá hubiera querido, que sigamos para adelante con nuestras vidas”.

Durante la conversación con Leuco, relataron que en enero de 2015 Iara se había ido de viaje con su padre como festejo por sus 15. Sin embargo, explicaron que Nisman debió volver de urgencia a Buenos Aires por la aparición de “información importante” en la investigación que tenía a su cargo: el atentado a la AMIA.

“Antes de irnos al próximo destino que teníamos previsto en el viaje, él se larga a llorar y me dice que nos teníamos que volver a Buenos Aires juntos porque tenía que presentar la denuncia. Dijo que se había adelantado el momento de hacerlo y me dio una serie de explicaciones que, en su momento, no entendí mucho”, recordó. Iara, por su parte, se encontraba de vacaciones con su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado. Estaban las tres en una habitación de hotel en París cuando recibieron la noticia por teléfono.

Por su parte, Kala destacó la importancia del rol de su padre en la sociedad argentina: De hecho, confesó que, en su momento, no era consciente de la magnitud de los hechos: “Ver toda la gente que apoya a nuestro papá y mismo a mamá, que la frenan en todos lados, literal, es lo que a mí me hicieron darme más cuenta de dimensionar lo importante que fue y lo mucho que la gente lo quiere y de lo admirable que fue todo lo que hizo”.

Incluso, Kala confesó que esperaba terminar el colegio para estudiar abogacía e investigar lo que había sucedido con su padre. “Quería saber qué fue lo que pasó de verdad”, explicó. Y agregó: “Después crecí y mi mamá me hizo no darle importancia a qué fue lo que pasó, sino a recordar a mi papá de otra manera, con fotos que encuentro o las cosas que guardo de él”.

"Hoy se está probando lo que investigó", aseguraron

Las hermanas coinciden, además, en que los señalamientos que hizo su padre empezaron a probarse luego de su muerte: “Su investigación fue muy importante para que la Argentina no quede alineada a algunos países, o a una línea que por ahí va en contra de los valores que tenemos o que queremos los argentinos”, explicó Iara. A su vez, indicó que todo lo presentado por Nisman pudo probarse, con el tiempo: “Creo que lo que hace el paso del tiempo es demostrar lo importante que fue la investigación de mi papá, y que las cosas que él decía eran así. Dio su vida por algo que él creía justo o que creía importante. Eso a mí me reconforta mucho”.

Además manifestaron que el apoyo que recibieron a lo largo de esta década fue abrumador. Según Kala, “ver toda la gente que apoya a nuestro papá y mismo a mamá, que la frenan en todos lados, es lo que a mí me hizo dimensionar lo importante que fue y lo mucho que la gente lo quiere". "Lo admirable que fue todo lo que hizo”, subrayó.

También recordó la marcha de los paraguas, que se llevó a cabo un mes después de la muerte del fiscal, a modo de homenaje. “Me acuerdo cuando mi mamá me preguntó si yo quería ir. Le dije que sí. Por un lado, fue muy lindo recibir ese apoyo. Por otro lado, fue muy abrumador. No recuerdo qué fue, pero tenía una sensación de claustrofobia, de que necesitaba salir, si bien había sido afuera. Toda la gente, los paraguas y la lluvia”, rememoró.

TC / Gi