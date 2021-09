Santa Cruz: Juntos por el Cambio destronó al kirchnerismo en su tierra natal

Juntos por el Cambio obtuvo más de 12 puntos de diferencia ante el oficialismo del Frente de Todos, en una elección histórica dentro de la provincia de Santa Cruz, la cuna del kirchnerismo, tras escrutarse el 99,02% de las mesas y con una participación del 63,78% de la ciudadanía.

La oposición aunada en Cambia Santa Cruz, la referencia local de Juntos por el Cambio, se impuso como la fuerza más votada con el 38,60% de los sufragios (58.504 votos), que llevaba a la diputada radical Roxana Reyes como cabeza de lista.

Reyes ganó la interna y segundo fue el concejal radical de Río Gallegos, Leonardo David Roquel, del frente "Con Vos", quedaba segundo no muy lejos con el 26,41% (15.164 votos). Aún a mayor distancia quedó el Frente de Todos con 26,46% (40.111).

La precandidata a diputada por Santa Cruz, Roxana Reyes, al momento de emitir su voto.

Detrás, se ubicó Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER), con el 23,43 % (35.511), y luego la izquierda con el Frente de Izquierda y de Trabajadores con el 7,85 % (11.902), en tanto que el Movimiento al Socialismo (MAS) obtuvo el 1,74 % (2.649).

“Los vecinos le dieron al oficialismo un mensaje claro. Hoy las urnas hablaron y nos dicen que sí se puede dar el paso en Santa Cruz. Este triunfo histórico nos muestra que los vecinos están cansados del abandono, y nos alientan a seguir trabajando", dijo Reyes.

Y agregó: "Vamos a dar el paso. Estamos agradecidos a quienes pusieron su confianza en nosotros y les pedimos que no bajen los brazos. Que vayan a votar en noviembre con la misma esperanza porque sí podemos trabajar juntos para salir adelante”.

PASO 2021: dura derrota para el Frente de Todos en las principales provincias del país

Desde el Frente de Todos, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, admitió en diálogo con el medio Nuevo Día que "no ganamos, no fue la elección que pensábamos". No se trató de la única provincia que no logró volver a ser conquistada por dicha fuerza.

El oficialismo obtuvo un resultado negativo en al menos 17 territorios a nivel nacional. Uno de ellos, y el que mayor impacto causó cuando se conocieron los primeros resultados fue la derrota en la provincia de Buenos Aires, donde se forjó la victoria de 2019.

Mientras tanto, Juntos por el Cambio se impuso en territorio bonaerense, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Entre Ríos, Chubut, Jujuy, Chaco, La Pampa, Misiones, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego .

Con respecto a la provincia de Santa Cruz, no renovará bancas en el Senado, pero sí elegirá a sus tres representantes en la Cámara de Diputados de la Nación el próximo 14 de noviembre, durante las elecciones legislativas generales.

JFG / ED