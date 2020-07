Santiago Cafiero recordó su pelea con Diego Leuco y lo vinculó a "cierta práctica ideológica"

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, habló sobre la situación actual del país con la pandemia de coronavirus y de cómo el Gobierno comenzó a delinear un plan de salida para la pospandemia. Se refirió, además, al cruce que tuvo semanas atrás con el periodista Diego Leuco, y consideró que “hay una parte del periodismo que comulga con cierta práctica ideológica” y que, al igual que parte de la dirigencia política, contribuyen a las divisiones entre los argentinos.

En esa línea, entrevistado en el ciclo Intratables, en la edición especial que se transmite los sábados, Cafiero sostuvo: “Hay dirigentes políticos y evidentemente una parte del periodismo que también comulga con cierta práctica ideológica, que yo no tengo ningún inconveniente, está bien. Algunos lo hacen más expreso que otros”, dijo. Y agregó: “Lo cierto es la discusión no fue picante, lo que dije es que era apresurado lo que se estaba diciendo, no había lectura de la causa, y el periodista afirmaba que tenía conocimiento y acceso a la causa, yo le dije que era falso porque yo tampoco tengo acceso a la causa”, dijo sobre el cruce que se produjo durante la entrevista en Telenoche, lo que generó repercusiones luego de que el Presidente compartiera un video.

En relación a la situación actual de la pandemia y el trabajo conjunto entre provincias, Ciudad y Nación, el ministro coordinador aseguró que “están trabajando con mucha fortaleza”. “Encontramos una dirigencia política responsable luchando contra la pandemia, que trabaja independientemente de colores políticos y especulaciones electorales. Hay otros dirigentes opositores que siembran odio, esa es la realidad”, aclaró.

Cafiero acusó a JxC de buscar provecho electoral con el asesinato de Gutiérrez

“Tenemos una nueva instancia, del 18 de julio hasta el 2 de agosto, donde AMBA, San Fernando de Chaco y Jujuy están en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el resto del país hay distanciamiento social”, dijo sobre la cuarentena con reaperturas por etapas, que comienza este lunes 20 de julio.

Cafiero aclaró que “cada vez que se reanuda una actividad hay más circulación, y más riesgo de contagio”. “El virus está allá afuera y no hemos superado esa etapa. Se avanza en no descuidar cuestiones concretas que tienen que ver con cuestiones sociales, en algún momento hay que recuperar los abrazos. Estamos trabajando en lo que va a pasar cuando el virus se vaya, para poner a funcionar nuevamente la economía”, dijo.

En ese sentido, el funcionario recordó que el Gobierno asumió el 10 de diciembre “con un cambio de prioridades y empezamos desarmar el modelo de especulación financiera del macrismo para ir a un modelo de producción y empleo”, lo que se vio truncado por el coronavirus. “Cuando empezamos eso vino la pandemia. Nosotros ganamos las elecciones porque construimos la unidad en la diversidad, no porque construimos una sola mirada”, manifestó respecto de las versiones de tensión al interior del oficialismo.

Cafiero habló además sobre la oposición "constructiva" y, ante la pregunta de si consideraba que el expresidente Mauricio Macri podía aportar desde ese lugar, expresó: "Yo no soy catador de opositores, pero sin ser sommelier, creo que alguien que tomó todas estas prácticas con respecto a la salud pública en los cuatro años que le tocó ser gobierno, y que cuando hace reportajes hace referencia más al populismo que a la lucha contra la pandemia, me parece que es alguien que no tiene mucho para aportar en este momento", opinó.

