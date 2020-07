"Piñas" para Diego Leuco en la cuenta de twitter de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández compartió en su cuenta de Twitter un video sobre la discusión de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el periodista de el Trece, Diego Leuco, que protagonizaron este lunes 7 de julio un picante cruce por el crimen del ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, en El Calafate.

En el Twitter del mandatario, aparece un video editado por la cuenta @Herezeq en el que muestra en menos de dos minutos la discusión entre el funcionario y el periodista después de que este vinculara el asesinato a que los detenidos habrían querido robarle el dinero que Gutiérrez obtuvo durante su paso por el gobierno kirchnerista.

"¿Saben en qué punto está vinculado? Que el dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que más firme está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia Argentina. Entonces que sea justamente la sobrina de la vicepresidenta -en referencia a la fiscal del caso Natalia Mercado-", expresó Leuco.

Sin embargo, fue interrumpido por Cafiero: "Pero eso está en la causa que se está investigando ahora o es parte de un título de un programa periodístico de ayer". En ese momento, en el video editado se ve una "piña" en referencia a que, en la discusión dialéctico, el ministro le dio un golpe al periodista. Ese recurso de imagen se ve a lo largo de varias partes del video.

"No tiene que ver con eso. ¿El dinero de Fabián Gutiérrez de dónde salió, ministro?", interpeló Leuco a lo que el funcionario respondió: "No lo sé, eso lo tiene que investigar la justicia". El periodista insistió: "¿Cómo un secretario era multimillonario, eso se sabe?". "Nunca lo conocí a Fabián Gutiérrez, pero vos estás poniendo en un título periodístico de un programa del día de ayer algo que no existe en la causa. Que la plata que se buscaba era la plata de los K. Eso es mentira, no se sabe", dijo Cafiero.

En ese momento, el periodista buscó explicar su pregunta: "A Fabián Gutiérrez lo robaron, de manera muy brutal y lo asesinaron. El dinero que Fabián Gutiérrez ostentaba publicamente, ¿usted de dónde piensa que lo sacó? ¿De su sueldo de secretario?".

"No lo sé, pero no leí la causa pero igual vos tampoco evidentemente", manifestó el ministro y Leuco respondió: "No entiendo por qué dice eso, siempre nos mandan a leer cosas. Acá va más allá de la causa. La pregunta es la siguiente, el dinero de Fabián Gutiérrez no tiene una vinculación con una causa federal".

"No te mando a leer cosas, te digo que tampoco la leí porque la causa no es pública. Acabas de decir que en la causa hablaba de que la plata que buscaba estaba vinculada con una causa de corrupción, lo acabas de decir y estás equivocado y eso no dice la causa porque no la podés haber leído", concluyó Cafiero.

