Santiago Caputo, asesor principal del presidente Javier Milei, apuntó este martes contra María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante la gestión de Mauricio Macri, luego de que el Gobierno difundiera una presunta red en la ex AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) para proteger a empresarios cercanos al kirchnerismo. Lo hizo a través de una cuenta de la red social X que se le atribuye, y que maneja un fuerte tono provocativo.

"Hola Euge Talerico, ¿Nos quieren contar para qué tenían armada esa lista de “protección” en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel, de Recoleta", fue el mensaje que lanzó la supuesta cuenta que lleva el nombre "John" y el usuario @MileiEmperador.

El texto hace referencia a la información publicada por Clarín, que involucra a 51 empresas, razones sociales o personas, entre las que se encuentran nombres como Lázaro Báez, Cristóbal López y Alejandro Vandenbroele, que a partir de 2016 habrían sido incluidas en una nómina de "contribuyentes blindados" sobre quienes presuntamente se bloqueó el acceso a información sensible y se trabaron auditorías.

El planteo del asesor estrella se relaciona con el momento en el que habría comenzado, según el Gobierno de Milei, este mecanismo interno de la entonces AFIP, actual ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Más tarde, la excandidata a senadora por Juntos por el Cambio, que sonaba en un primer momento para ser la directora nacional de Migraciones en la Administración libertaria, salió a responderle.

"¿Sabés que el Ministro (de Economía) Luis Caputo tenía bajo su área a la AFIP de la que hablas no?", lanzó la abogada especializada en integridad financiera, acerca del integrante del Gabinete de Milei, que durante el macrismo fue secretario y luego ministro de Finanzas.

"No boluda. AFIP estaba debajo de Hacienda. No de Finanzas", contestó la cuenta atribuida a uno de los dirigentes que forma parte del famoso "triángulo de hierro" del mandatario libertario, junto con la Secretaria de la Presidencia, Karina Milei. "Cierto", insistió Talerico. "La UIF dependía de Luis Caputo. AFIP dependía de Hacienda. No me asignen responsabilidades que jamás tuve. Mienten", añadió.

Ante ese mensaje en la plataforma ex Twitter, la cuenta @MileiEmperador le expresó: “'Yo no fui' no alcanza como respuesta. Aparte de que sabemos que no es cierto. Dejaron los dedos pegados. Confesá".

El mensaje no quedó ahí y el abogado liberal Carlos Maslatón contestó al tuit del asesor, con un fuertetono irónico: "¿Talerico manejaba la AFIP?". A lo que el usuario respondió: "Talerico. (Leandro) Cuccioli. (Alberto) Abad. (Jaime) Mecicovsky. Jerarcas de la misma banda".

"Caputo, no soy nunca bien pensado. Pero te digo, no puede ser. No lo creo. Espero pruebas", sostuvo el también mediático analista financiero. Y Caputo cerró este breve intercambio con una pregunta: "¿Si no era para proteger, para qué era?".

@MileiEmperador es una de las tantas cuentas que se le achacan al "super asesor" mileísta, la cual ya había realizado una serie de comentarios vergonzosos tras la muerte del periodista Jorge Lanata. A modo de broma, que también es parte de la forma de funcionar de este usuario en las redes, escribió: "Disculpen pero mi nombre es 'La cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo'. No desinformen a la población. FOPEA hagan algo".

La denuncia del Gobierno contra la ex AFIP

Este lunes, el Gobierno difundió la presunta existencia dentro de la ex AFIP de una red de protección a empresarios kirchneristas que habría comenzado en 2016 y se habría extendido durante el Gobierno de Alberto Fernández para trabar el acceso a información clave de esas personas o compañías. Durante la gestión de Macri, el organismo estuvo dirigido por Alberto Abad y Leandro Cuccioli.

Talerico en ese entonces era vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, siendo Mariano Federici el presidente. Durante esa gestión se creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, además de presentarse como querellante en causas de corrupción.

En el listado que dio a conocer el Gobierno aparecen empresarios que eran investigados en la Justicia, como Báez y López, conocidos por su relación con Néstor y Cristina Kirchner, o a Vandenbroele, apuntado como facilitador de la compra de la ex Ciccone Calcográfica por decisión de Amado Boudou.

Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Cosntrucciones SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, son solo algunas de las personas y compañías que aparecen en las más de cincuenta que se difundieron.

