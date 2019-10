Schiaretti destacó que Córdoba "trabajará junto al próximo gobierno nacional"

por Ariel Bogdanov

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti votó temprano en el Instituto Técnico Salesiano Villada, ubicado en el coqueto barrio de Valle Escondido de la capital provincial.

El funcionario, quien para estas elecciones nacionales se mantuvo prescindente -a pesar de las presiones- de escoger entre Macri y Alberto Fernández e impulsó la denominada “boleta corta” de su partido Hacemos por Córdoba, destacó que todas las escuelas de la provincia estaban funcionando con normalidad. Además aseguró que su gobierno "estará a disposición y Córdoba trabajará junto al próximo presidente de la Nación”.

Consultado por la ausencia de la campera roja, su tradicional cábala, dijo que en las PASO no las utilizó porque “no era por los puntos”, y que ahora no se la había puesto debido a las altas temperaturas. “Hace 37 grados, no me podía poner esa campera”, explicó.

“Celebro que ya llevemos 36 años ininterrumpidos de democracia y que la gente pueda expresar su manera de pensar a través del voto”, remarcó Schiaretti. “Es el sistema que nos permite pensar distinto y es una alegría que esté funcionando bien”.

Además resaltó que el Gobierno cordobés “está a disposición para trabajar junto al próximo presidente de los argentinos, porque Argentina precisa del esfuerzo entre todos y que todos tiremos para el mismo lado para superar está tremenda crisis que estamos viviendo y que tanto afecta a nuestro pueblo”, agregó. “Ha aumentado la pobreza, el desempleo y creo que todos los cordobeses trabajaremos junto al próximo gobierno”.

Por último, Schiaretti dijo que habló hace unos días tanto con el candidato de Todos, Alberto Fernández, como con el presidente Mauricio Macri con quien guarda una “muy buena relación personal”. “Espero que venga una Argentina donde todos podamos trabajar juntos para superar esta crisis”, señaló el gobernador cordobés.

Voto Gutiérrez. Minutos después del gobernador, llegó el turno del sufragio del primer candidato a diputado de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez. El actual legislador votó en Río Cuarto: “Hay mucha cola para votar. Es una gran satisfacción ver esa expectativa. Nuestros fiscales nos anuncian que a esta hora hemos superado el 20 porciento de votantes. La gente está votando en paz, tranquila y eso es muy importante pensando en las horas por venir después de la elección”, concluyó.