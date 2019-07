En la Semana Social, la Iglesia reclamó: "¡No nos dejemos robar la alegría del trabajo!"

La Comisión de Pastoral Social cerró este domingo 30 de junio la Semana Social de la Iglesia en Mar del Plata, que se desarrolló desde el pasado viernes bajo el lema "Trabajo: clave para el desarrollo humano integral", con un comunicado con fuertes advertencias por la crisis del mercado laboral y "el grado de desigualdad social" que vive el país.

Las jornadas fueron inauguradas por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el obispo Oscar Ojea, quien había lanzado críticas por la "angustiosa situación económica" y exigió a los dirigentes políticos que se comprometan con la "justicia", la "equidad" y el "diálogo".

Según el comunicado, los obispos católicos que integran la Comisión de Pastoral Social recogieron testimonios de paneles y expositores que expresaron las siguientes ideas; "el grado de desigualdad social en que estamos sumergidos es muy grande y peligrosísimo para nuestro país", "la necesidad de direccionar la economía hacia un modelo que abandone la especulación y estimule la cadena de valor y la producción, con cambios en el sistema impositivo para salir del esquema confiscatorio que padecemos", "la necesidad de hacer un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana" y "un nuevo paradigma que sirva a la promoción humana y la dignidad del trabajo antes que a la reproducción de nuevas formas de descarte de los trabajadores".

Misa celebrada durante la Semana Social 2019.

"Todas ellas ponen de manifiesto que la cuestión del trabajo es urgente y no solo para alcanzar el salario mínimo vital y móvil, que ya en sí mismo es un asunto de justicia, sino además porque el trabajo de todas y de todos es fundamental para estructurar la vida y el desarrollo integral de cada persona, de la familia, y de la Patria. Hemos comprendido que no alcanza relacionar al trabajo sólo con el capital, sino también y fundamentalmente con la persona, su dignidad y su desarrollo y esto no debería ser un objetivo declamado sino una realidad deseada, buscada y vivida por todos y para todos", expresaron.

Mercado laboral argentino: por qué cada vez hay menos trabajo en blanco

En ese sentido, exigieron "a todos los actores sociales: al Estado, los empresarios, los sindicalistas, los movimientos populares, la dirigencia política, las universidades y organismos de ciencia y técnica que nos comprometamos en un dialogo responsable y creativo, pensando fundamentalmente en el Bien Común de la Patria, donde no dejemos de poner los mejores esfuerzos personales e institucionales para revertir esta difícil situación social de presente y de futuro en la que nos encontramos".

Semana Social de la Iglesia en Mar del Plata

"Todos estamos llamados, todos somos necesarios para construir una Patria de hermanas y hermanos, nadie puede quedar afuera de la mesa de la vida. ¡No nos dejemos robar la alegría del trabajo! San Cayetano, ruega por nosotros! Y que María de Luján sostenga a nuestro pueblo argentino, peregrino y solidario, que tanto se confía a ella y a Su Hijo nuestro Señor Jesús", concluyeron en el comunicado.

DR/FF