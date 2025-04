Senado: la UCR le exige al Gobierno que retire los pliegos de Lijo y García Mansilla o los rechazará

La UCR le pedirá al Gobierno que retire los pliegos de los juristas Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema o los rechazará en la sesión del próximo jueves 3 de abril del Senado. Así lo decidió el partido después de una reunión de bloque que se realizó este martes 1 de abril vía Zoom, de cara a la sesión convocada para tratar ambas candidaturas a la Corte Suprema.

La medida se tomó luego de que el jefe de bloque, Eduardo Vischi, se reuniera por la tarde con Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, según informó la agencia Noticias Argentinas. Si bien la postura que le acercaron a Vischi tanto Caputo como Amerio fue la de dilatar los tiempos y conseguir aire para restarle fuerza a la embestida contra los pliegos, el correntino no consiguió imponer el petitorio entre sus correligionarios.

A menos de 48 horas para la sesión pactada para las 14, al oficialismo le quedan muy pocas opciones; su mejor arma estratégica sería boicotear el arranque de la sesión a través de la falta de quórum; sin embargo, esa jugada es muy difícil porque, para poder implementarla, deberían encolumnar a todos los dialoguistas y rescatar algún voto del bloque Convicción Federal, que ya se independizó de Cristina Kirchner.

Eduardo Vischi

En este sentido, la agencia Noticias Argentinas confirmó que la senadora cordobesa Alejandra Vigo, integrante del espacio Las Provincias Unidas, dará quorum para iniciar la sesión y rechazará a García-Mansilla y Lijo. Se trata de una senadora dialoguista del bloque de Carlos Espinola.

El interbloque peronista de José Mayans —con Convicción Federal adentro— llega a una base de 34 bancas, y se les sumarían los otros impulsores de esta sesión, Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR). Con Vigo ya adentro, podría plegarse Pablo Blanco (Tierra del Fuego), y así el rechazo a los pliegos alcanzaría el número exigido de 37.

De habilitarse la sesión, ese grupo tendría que reunir solo 25 votos para obturar los dos tercios, si al momento de la votación están los 72 senadores sentados. Por su parte, Mayans anunció que este miércoles 2 de abril reunirá en Buenos Aires a los 34 senadores de su espacio. “Ya tenemos más de 30 votos para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla”, advirtió públicamente el referente del PJ.

Es importante recordar que Milei nombró a sus candidatos por decreto, pero solo García-Mansilla logró prestar juramento y sumarse el tribunal. Lijo no, porque Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla rechazaron su licencia como juez federal de primera instancia.

La diatriba de Luis Juez contra Lijo: "Ni en pedo"

El senador cordobés Luis Juez ratificó el martes 1 de abril su posición en contra del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el caso de Manuel García-Mansilla respaldó la postura del Gobierno. “El pliego de Lijo no lo voy a votar ni en pedo, porque no creo en los punteros políticos devenidos en magistrados, no creo en los operadores judiciales”, dijo el legislador en declaraciones a radio La Red.

Y agregó: “Odio los tiempistas. En mi historia de 40 años siempre me peleé con los operadores judiciales. Hay que poner gente que levante la vara”. Sin embargo, el cordobés consideró que, en el caso de García-Mansilla, hay “una discusión abstracta, porque te podrá gustar más o menos, pero es juez de la Corte hasta noviembre, designado en comisión”, diferenció.

