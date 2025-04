La senadora Carmen Álvarez Rivero anticipó que se abstendrá "para no votar a Lijo" en la sesión del Senado del próximo jueves en la que se trataría los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema.

Argumentos de Álvarez Rivero

"Los cordobeses no me votaron para votar con los K y Lousteau. Y si el kirchnerismo, junto con aliados como Lousteau, Tagliaferri y otros de la UCR, quieren que votemos a los dos jueces en una misma votación, voy a abstenerme para NO votar a Lijo", escribió la legisladora en "X".

"En ese caso, voy a explicar el sentido de mi voto: me abstengo porque NO quiero darle el acuerdo a Lijo", agregó Álvarez Rivero.

Aunque luego aclaró. "Sí se lo daría a García Mansilla, pero como decidieron votar los dos pliegos juntos, no puedo acompañarlo con mi voto".

Pliegos

El jefe de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, afirmó que cuentan con los votos necesarios para rechazar los dos pliegos, ya que se necesitan dos tercios de los presentes en la Cámara Alta para su aprobación.

"Yo creo que entre todos los bloques hay más de 25 votos en contra", señaló en declaraciones a Radio 10.

Ante esta situación la estrategia del oficialismo sería evitar que haya cuórum y que se caiga la sesión convocada para el próximo jueves 3.

García-Mansilla, cuarto integrante de la Corte, fue designado por decreto y en comisión por el presidente Javier Milei. La situación de Lijo es diferente ya que no quiere renunciar al juzgado federal Número 4 aunque se intentó su designación por la misma modalidad.