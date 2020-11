Senadores kirchneristas defendieron la carta al FMI: "Ellos saben dónde se fue el dinero"

La interna oficialista sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando el bloque de senadores del Frente de Todos envió una carta al Fondo Monetario Internacional. El texto —dirigido a la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva— exige que el organismo "se abstenga de condicionar la política económica", en medio de las negociaciones que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán, para renegociar la deuda externa argentina.

"Es necesario entender qué falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina", afirmaron los legisladores en la misiva. Se trata de un claro cuestionamiento a la conducción anterior del Fondo, entonces encabezada por Christine Lagarde, por el préstamo "stand-by" de 57.000 millones de dólares otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri, de los cuales se abonaron unos 44.000 millones.

Tras el revuelo que causó la carta hacia adentro del gobierno de Alberto Fernández, senadores afines a la vicepresidenta Cristina Kirchner salieron a justificar y defender las declaraciones, en particular sobre las críticas al macrismo. Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde fueron los responsables de explicar la misiva: "Es importante que las autoridades del FMI conozcan cuál es el pensamiento mayoritario del Senado", explicó Parrilli en diálogo con Página/12.

"El Poder Ejecutivo preparó un proyecto de ley que propone que el acuerdo con el Fondo sea aprobado por ley y por eso es importante que vayan sabiendo cuál es nuestro pensamiento, y que después no se sorprendan con lo que planteemos", planteó el legislador por Neuquén. Parrilli expuso además que esperan de parte del FMI un "cambio de actitud, de reconocimiento de los errores y de las responsabilidades que ellos también tienen".

Críticas a la "fuga"

Los integrantes del Senado consideraron que el Fondo incumplió con su propio estatuto al otorgar el préstamo a Macri, en particular el artículo 6, que prohíbe "utilizar los recursos del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital". "Ellos incumplieron sus estatutos y el gobierno anterior tampoco respetó las leyes. En los dos casos incumplieron las normas. La autocrítica no tiene que ser solo un 'me equivoqué', sino que se tiene que reflejar en medidas concretas desde el punto de vista económico", completó Parrilli.

Los legisladores apuntaron específicamente a la supuesta fuga de capitales que el Fondo permitió: "Queremos saber por qué lo permitieron. Ellos saben dónde fue ese dinero, y si no lo saben sería bueno que averigüen, porque en Argentina esa plata no está", reprochó Parrilli. "El FMI está en contacto con todos los países del mundo, incluso con los que tienen paraísos fiscales, y tienen herramientas que nosotros no tenemos para poder investigar. Podrían ayudarnos a saber dónde está la plata", agregó.

"La carta tiene la intención de reflexionar cómo las políticas de fuga financiera nos terminan conduciendo al lugar donde estamos hoy", comentó Fernández Sagasti.

Christine Lagarde y Mauricio Macri. El bloque K cuestiona el rol del FMI durante el gobierno de Cambiemos.

Por su parte, Recalde destacó que lo que se juega en esta negociación “es el futuro de los argentinos, porque hablamos de una deuda enorme que recibió este gobierno".

"Lo que queremos y necesitamos es que se renegocie de la mejor manera posible para poder salir adelante sin tener que, como sucedió en otras épocas, aceptar condiciones perjudiciales para los argentinos y argentinas", agregó el senador por la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, los senadores pidieron al FMI que aclare si el préstamo se otorgó para respaldar la reelección de Macri, como blanqueó en julio el ahora presidente del BID Mauricio Claver-Carone. "Sería necesario que el Fondo confirme o desmienta estas apreciaciones, puesto que estaríamos ante un antecedente gravísimo de influencia e injerencia del FMI para que un determinado sector político obtuviese el triunfo en las elecciones", completaron.

FF