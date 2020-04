Senadores opositores también criticaron a Cristina Kirchner por ir a la Corte

por Gabriel Ziblat

Los senadores de Juntos por el Cambio le enviaron este jueves una carta a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para criticarle la decisión de haber recurrido a la Corte Suprema para pedirle una declaración de certeza sobre la validez de una sesión virtual. Así, insistieron en sesionar con “los recaudos del caso” ya sea para modificar el reglamento o para avanzar en los proyectos que se puedan debatir.

De esta manera, los senadores siguieron con la línea crítica que ya habían manifestado el día anterior sus pares de Diputados, cuando expresaron que veían con “gran preocupación” el pedido de la titular del Senado. El argumento opositor es que es facultad exclusiva de cada cámara del Congreso fijarse su propio reglamento, por lo que una interferencia del Poder Judicial, anticipando la validez o no de una sesión, sostienen, sería violatorio de la independencia de poderes. “Tampoco puede admitirse que se deje supeditada la actividad del Congreso a una hipotética resolución judicial, que es un precedente que no podemos convalidar”, aseveran en la carta firmada por Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, titulares de los bloques de la UCR y el PRO. Y continúan, en lo que se pudo interpretar como un mensaje por elevación a los jueces de la Corte: “Ello así, no solo en defensa de la independencia del Poder Legislativo, sino que también y especialmente, en defensa de la independencia del Poder Judicial que, de intervenir en el asunto, lo haría en clara violación de su ámbito de competencia institucional, con las posibles consecuencias que de ello podrían derivarse en el futuro”.

Entre los argumentos, los senadores apuntaron también a rechazar la idea de “gravedad institucional” que presenta Cristina Kirchner en su escrito para sostener que el Senado está imposibilitado de sesionar de manera presencial. “Es opinión unánime de este interbloque que no existe tal gravedad institucional, en ninguna de las acepciones del término”, sostienen. Y analizan que si el personal de salud, seguridad o de supermercados continúan haciendo su trabajo, no existe “ningún impedimento cierto, real y objetivo para que este Senado siga funcionando”. “Demos el ejemplo en este momento crítico de nuestra historia nacional”, rematan.

Para modificar el reglamento y así habilitar una posible sesión virtual, ya hay quienes están pensando en una estrategia. Como se necesitan dos tercios de los presentes para hacer cambio al reglamento, argumentan que se puede hacer una sesión con el quórum justo (37 en el caso del Senado), con representación de todos los bloques, y así poder respetar las distancias prudenciales entre senador y senador. Una vez realizado el cambio, se podría avanzar con los recursos tecnológicos que permitan validar los votos de los senadores y evitar vulnerabilidades durante una sesión virtual.

