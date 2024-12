Sergio Berni: "Argentina necesita volver al servicio militar obligatorio"

El senador provincial Sergio Berni afirmó este miércoles estar "convencido" del regreso del servicio militar obligatorio, aprovechando que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó la vuelta del servicio cívico voluntario para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian.

En declaraciones a radio Splendid, Berni manifestó que "Argentina está viviendo un proceso de desnacionalización" y que "hay que volver a nacionalizar a nuestros jóvenes". Para ello, dijo estar “convencido de que la Argentina necesita volver al servicio militar obligatorio”.

En ese sentido, criticó el proyecto de Bullrich porque “cuando uno lee la metodología y analiza los resultados anteriores, creo que el anuncio queda corto”. También criticó la escala, ya que en su primera implementación, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el proyecto de la ministra tuvo apenas “1200 jóvenes. ¡Nada!”, exclamó.

“Tiene que ser profesional, donde cada uno de los soldados forme valores, aprenda a defender los valores de la patria y la soberanía", expresó el exministro de Seguridad nacional y bonaerense, médico y militar, quien señaló que, en su experiencia personal, esto resulta en “el crecimiento y la formación de las personas”.

Berni aclaró que no tendría “nada que ver con el sistema anterior, de colimba” y dijo que no impulsó este proyecto como ministro de Seguridad de la Nación dado que requiere de un debate parlamentario y ejemplificó: “Yo hablo de la baja de la edad en la imputabilidad hace más de 10 años. Recién ahora la sociedad y la clase política empezó a discutirla”.

Además, el senador señaló que el caso del soldado Carrasco, por el cual se terminó el servicio militar obligatorio en 1994, “no quiere decir que el servicio militar sea malo, como todas las cosas que se hacen”. Al insistir sobre la obligatoriedad del servicio militar, Berni aclaró: “No lo digo desde la especulación política ni desde una teoría de políticas públicas, sino de la experiencia”.

Qué es el servicio cívico para jóvenes que anunció Bullrich

Aunque no es militar ni obligatorio, el servicio cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian es un programa que ya había implementado en el 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri, y que Bullrich anunció este martes, a través de su cuenta de X. Se llevará a cabo —en principio— en once ciudades del país.

"Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores. De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral”, aseguró la funcionaria.

Se trata de “una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales", manifestó Bullrich en sus redes sociales, compartiendo además un video en el que está junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

