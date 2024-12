Motosierra en el Estado: el Gobierno echó a casi 35.000 empleados públicos en lo que va del año

En el primer año de gestión, el gobierno de Javier Milei despidió a casi 35.000 empleados públicos. La reducción del personal de la administración central y empresas estatales se vincula al plan del oficialismo para reducir el Estado a una expresión mínima vía motosierra fiscal.

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado comunicaron que las desvinculaciones ascendieron a 34.820, lo que representa una disminución del 7% de la estructura estatal. Los puestos de trabajo perdidos incluyen a la Administración Pública Nacional (APN) y a diversas compañías que responden a ella.

El 96% de los empleados públicos evaluados aprobó el examen de idoneidad y ahora piden pase a planta

Motosierra laboral: el Gobierno despidió a 34.820 empleados públicos

En tal sentido, entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 la APN redujo la nómina de trabajadores en un 10%, mientras que en las firmas con control público la merma alcanzó el 12,6%.

"En particular, la Administración Pública Nacional (uno de los pocos sectores que había registrado crecimiento en el empleo durante la última década en Argentina) experimentó una disminución de más de 20.000 puestos, lo que generó un ahorro de US$ 3.820 millones", estimaron en la cartera que conduce Federico Sturzenegger.

Por otra parte, se observó un decrecimiento en los diversos tipos de vinculación laboral del sector público nacional. En relación con los empleados de planta permanente y transitoria, se registró una caída del 3,6% hasta el décimo mes del año.

Por el contrario, el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS (monotributistas bajo el Decreto 1109/17) experimentaron descensos mucho mas pronunciados, con caídas del 17,8% y 51,9%, respectivamente.

De esta manera, la motosierra laboral achuró los contratos regidos por la Ley Marco, con una disminución de US$ 2.060 millones. En cuanto a la modalidad permanente y transitoria, los despidos le reportaron al Gobierno un "ahorro" de US$ 1.130 millones, mientras que en la modalidad de contratos LOYS sumaron otros US$ 630 millones.

A la hora de calcular los montos que no se destinaron al pago de salarios por las desvinculaciones, comunicaron que "el salario promedio ponderado de octubre de 2024 según el tipo de contratación". "Este cálculo se hizo aplicando el concepto de perpetuidad, que estima el valor de los salarios futuros que no se pagarán más, y luego se utilizó una tasa de descuento para obtener su valor actual", agregaron.

Por último, fuentes oficiales señalaron que la eliminación de empleos estatales "demuestra el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación para cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública".

El desempleo se redujo en el tercer trimestre

A pesar de la fuerte pérdida de puestos de trabajo en el sector público, la tasa de desempleo se ubicó en 6,9% en el tercer trimestre del año, lo que implica un descenso desde el 7,6% de los tres meses previos. Sin embargo, la desocupación sigue estando 1,2 puntos porcentuales por encima del nivel del año pasado.

Al analizar los datos desagregados del índice publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se observa que la tasa para las mujeres fue del 7,9%, mientras que para los hombres alcanzó el 6,2%. Esto implica que el universo femenino supera en un punto porcentual el promedio general, siendo el grupo más afectado por la falta de empleo.

En cuanto a las distintas zonas geográficas, las que registraron las peores cifras fueron el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con tasas del 7,6% y 7,5%, respectivamente. En cambio, la región con la menor tasa de desempleo fue el Noroeste, con un 4,2%.

El informe del INDEC también señala que, según el tamaño de los aglomerados, las áreas con menor población tuvieron tasas de desempleo más bajas. En los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, la tasa de desocupación fue del 4,9% de la población económicamente activa, mientras que en los aglomerados con más de 500.000 habitantes la cifra ascendió al 7,3%.

Finalmente, en relación con el nivel educativo de los desocupados, el 69,5% completó la educación secundaria, mientras que el 30,5% tiene estudios terciarios o universitarios, ya sean completos o incompletos. En relación con el tiempo de búsqueda de trabajo, el 65,4% lleva entre menos de un mes y un año buscando, mientras que el 34,2% lleva más de un año.

MFN