Sergio Berni cruzó a Aníbal Fernández y lo trató de "soberbio": "¿Le hago un dibujito?"

La tensión y los cruces que se dieron en los últimos días entre Aníbal Fernández y Sergio Berni sumó un nuevo capítulo. Esta vez, el ministro de Seguridad bonaerense enfrentó a su par nacional, a quien lo acusó de “soberbio” e ironizó sobre su polémica con el dibjante Nik.

Los entredichos entre ambos surgieron a raíz del conflicto mapuche en Río Negro: mientras que Sergio Berni afirmó que el accionar mapuche es "terrorismo”, Fernández lo trató de “irresponsable” y en declaraciones al canal C5N aseguró que “ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni".

Aníbal Fernández trató de "irresponsable" a Berni: "No puede hablar de terrorismo"

"Estamos metiendo en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa porque puede ser que los dolores o la generación de conflictos son mayores. No puede hacer eso, nos conocemos, si tiene alguna duda me puede preguntar. Es irresponsable mencionar un delito de esta envergadura en una situación de estas características. Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni", aseveró el funcionario nacional.

Ante esto, la respuesta de Berni no tardó en llegar. En sus redes sociales, el ministro de Axel Kicillof publicó: “Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”.

Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal

Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación.

No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia. https://t.co/Dli4hqtVQj — Sergio Berni (@SergioBerniArg) October 25, 2021

Luego, siguió: “Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión", sostuvo al referirse al revés que recibió el oficialismo en las urnas de las PASO.

Y agregó: "Fui claro? O le hago un dibujito?”, en una clara ironía sobre el cruce que tuvo Fernández con el dibujante Nik semanas atrás, donde este lo acusó de amenazarlo.

Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto.

Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión.

Fui claro? O le hago un dibujito? — Sergio Berni (@SergioBerniArg) October 25, 2021

Aníbal Fernández, sobre el conflicto mapuche en Río Negro: "No se va a aplicar ninguna fuerza represiva"

Las críticas de Berni al "error garrafal" del Gobierno

Con este tema, el ministro bonaerense volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno nacional, y cuestionó duramente la defensa que hizo el canciller argentino en Chile, Rafael Bielsa, sobre el referente mapuche Facundo Jones Huala en la audiencia por su libertad condicional. “Es un error garrafal”, sentenció.

Entrevistado por LN+, el funcionario criticó la postura argentina en la situación procesal del referente del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). "Jurídicamente me parece un desacierto. Porque el derecho constitucional es a la legítima defensa y hasta el peor delincuente merece defenderse. Y acá tenemos el gran problema: Huala no se considera argentino. Es más, cuando le preguntan la nacionalidad dice: mapuche, no argentino. Me parece un error garrafal salir en su defensa", afirmó Berni.

En ese marco, sostuvo además que "Huala está vinculado a situaciones criminales que atemorizan a la gente con sus acciones vandálicas". Cuando le preguntaron si creía que Jones Huala era un terrorista, señaló: "La escuché decir a la fiscal que él quiere imponer sus ideas por la fuerza ¿Y cómo se llama eso?".

