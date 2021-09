Sergio Berni minimizó la crisis del Frente de Todos: "La política no es un club de amigos”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, minimizó la crisis que enfrenta el Gobierno Nacional y afirmó que "lo que ocurre es lo habitual después de una derrota electoral". Subrayó que la política no es un club de amigos y que a veces se discute fuerte. "En una coalición con distintas miradas se discute y a veces se discute fuerte. La gente está en otra sintonía: lo que discuta la clase política le interesa a la clase política y a los periodistas, pero a la gente le interesa que no le roben, tener trabajo, llegar a fin de mes y darle de comer a los hijos, no tener 50% de chicos debajo del índice de pobreza", expresó el alfil kirchnerista.

"A la mamá que no le alcanza para darle de comer a la noche al hijo le importa dos carajos si hubo una pandemia o no. Eso es lo que nos tiene que preocupar. A las peleas, disputas, discusiones no les pondría el nombre de crisis", agregó.

A su vez, se mostró sorprendido por el “alboroto” ante un mecanismo que es habitual para quienes, como ellos, tienen la responsabilidad de gestionar. “En definitiva, todos y cada uno de los ministros que componen un Gabinete, ya sea local, provincial o nacional, somos fusibles de las decisiones y de la política de Estado que proyecta quien conduce", sostuvo Berni.

Y repitió nuevamente que no era una crisis, sino una discusión política producto de cómo hacer una interpretación de lo que manifestó el pueblo en las urnas. Al analizar la situación que enfrenta el Gobierno y el Frente de Todos tras la derrota en la PASO, Berni señaló que "el peronismo es escuchar a la gente, potenciar a la clase media, generar puestos de trabajo y no planes sociales".

"Los cambios de Gabinete son un problema que resolverá quien tiene la responsabilidad de conducir, pero nuestra mirada estratégica tiene que estar puesta en resolver los problemas", y concluyó “acá no se plebiscita nada, en todo caso si el Presidente quiere plebiscitar su gestión lo hará en 2023″, concluyó”.

