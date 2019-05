El mensaje de Sergio Ziliotto a Alternativa Federal: "El camino es pelear dentro del justicialismo"

por Diamela Rodríguez

El candidato del Frente Justicialista pampeano, Sergio Ziliotto, cosechó más del 50% de los votos en su provincia y logró una diferencia de 20 puntos con el postulante de Cambiemos, el radical Daniel Kroneberger. En diálogo con PERFIL, reclamó con insistencia la unidad del peronismo para desbancar a Mauricio Macri en octubre y envió un mensaje a Alternativa Federal: "El camino es estar todos juntos".

“Es un muy buen candidato con un muy buen respaldo de la ex presidenta (Cristina Kirchner)”, opinó sobre Alberto Fernández, quien lo llamó al término de los comicios en La Pampa. También desterró las críticas y las comparaciones con fórmula “Cámpora al gobierno, Perón al Poder”, al asegurar que "es un dirigente con mucha personalidad"

—¿Por qué lograron esta amplia diferencia?

—Porque logramos internalizar desde hace mucho tiempo en los pampeanos una forma de gestionar a través del modelo justicialista, que pasa por el rol del Estado en las políticas públicas. Orgullosamente hemos plebiscitado 36 años de gobierno justicialista. Es un Estado que tiene suficiente soberanía y eso es lo que ejercemos desde el peronismo de la provincia de La Pampa, en intervenir la economía a favor de la gente. En los últimos días de campaña le dije a los ciudadanos que votaran en defensa propia, creo que eso lo hemos logrado. Los pampeanos nos dieron la razón en las urnas.

—Dijo que La Pampa tiene que ser el norte para las elecciones nacionales ¿A qué se refiere?

—Hace seis meses que empezó el proceso electoral y decidimos estar todos juntos. No solo todo el justicialismo, incluido el Frente Renovador. Hicimos un frente compartido del campo popular con el Partido Comunista, el Partido Humanista, Nuevo Encuentro y Patria Grande. Creemos que ese debe ser el camino a nivel nacional, todos debemos estar en una gran frente con el Partido Justicialista como eje. Y después si no nos ponemos de acuerdo en una fórmula única recurriremos a las PASO, como corresponde en un sistema democrático cada vez más afianzado. Creo que eso está demandando la sociedad: unidad de la oposición porque la enorme mayoría de los argentinos quiere que el 10 de diciembre sea el último día de Macri en la Casa Rosada. En eso pusimos un norte humildemente desde La Pampa.

El festejo del Frente Justicialista pampeano por el triunfo de Sergio Ziliotto (Crédito: Télam).

—¿Alternativa Federal debe ir a una PASO junto con la fórmula Fernández-Fernández?

—No puede haber espacios donde el límite sea un peronista, que el único límite sea el presidente Macri. Y no Macri como persona sino el modelo que encarna el Presidente, el modelo de Cambiemos. Ahí es donde tiene que estar la enorme cantidad de los peronistas, si hay algún dirigente que cree que no es el camino correcto tienen todo el derecho, es una decisión que la vamos a respetar. Pero creo que el camino es estar todos juntos, pelear dentro del justicialismo. Siempre defendimos la institucionalidad del Partido Justicialista.

—¿Se imagina su gestión con Alberto Fernández de presidente?

—Necesitamos un presidente que mire a la Argentina como marca la Constitución, con un marco federal, donde entienda que un habitante de La Pampa y cualquier provincia tienen los mismos derechos a la calidad de vida de un habitante de Capital Federal, que respete los principios federales. Ni la Argentina, ni La Pampa soportan cuatro años más del modelo de Cambiemos y en ese sentido es lo que aspiramos para lograr un triunfo. Teniendo un gobierno peronista que nos tenga en cuenta a partir del de diciembre.

—¿Y Alberto Fernández podría ser ese candidato?

—Es un muy buen candidato con un muy buen respaldo de la ex presidenta. No solo en lo que representa sino en el caudal de votos que tiene. Eso nadie puede desconocer. Hoy no hablamos de nombres, hablamos de programas, hay tiempo. Falta más de 30 días para conocer los nombres definitivos y hay que utilizarlos para ver cómo sumamos a todos.

Quién es Sergio Ziliotto, el peronista que eligió Verna para gobernar La Pampa

—¿Cree que Alberto Fernández puede tener libertad para tomar decisiones?

—Es un dirigente con mucha personalidad, lo ha demostrado. Él participó del gobierno y cuando vio que no tomaba decisiones que fueran fundamentales se fue. La estrategia de algunos medios y el Gobierno está muy alejado de ser útil. Son momentos de un gran acuerdo de la oposición.

—¿El apoyo de Cristina al candidato a intendente en Santa Rosa impulsó los votos provinciales?

—La elección en Santa Rosa enmarca un gran ámbito de unidad. Yo saqué un poco más de votos que Luciano (Di Nápoli) en la ciudad capital, eso quiere decir que no hubo preferencias por uno o por otro. Hubo PASO con seis candidatos y ganó Luciano, después se sumaron los compañeros en la general y el Frente Justicialista pampeano triunfó con claridad en La Pampa y en las dos grandes ciudades a partir de la unidad.

DR EA