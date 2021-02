Si Alberto Fernández no actúa sobre el Poder Judicial, el kirchnerismo tiene un plan alternativo

Pasó más de un año desde que Alberto Fernández asumió la presidencia de la Nación y el kirchnerismo empieza a inquietarse por la falta de acción concreta respecto de las reformas hacia el Poder Judicial, sobre todo en dos aspectos que la vicepresidenta Cristina Kirchner considera clave: Comodoro Py y la Corte Suprema. Por ese motivo Eugenio Zaffaroni, exmiembro de la Corte, dijo que se le podía “sacar de encima toda la responsabilidad al Presidente, tendría que componerse una comisión parlamentaria de la verdad”. Zaffaroni habló de “establecer cuáles son las características generales del lawfare y sobre la base de esas características hacer una ley de amnistía”.

Lo que dijo públicamente el actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es algo que comenzó a discutirse dentro del bloque del Frente de Todos. "Sacarle la responsabilidad" a Alberto Fernández se traduce en la idea de avanzar a través del Poder Legislativo ya que consideran que desde Balcarce 50 no habrá movimientos importantes, aunque las razones de la parálisis no tiene una única teoría.

El Presidente rompió el silencio en 2021 para hablar del Poder Judicial el pasado 7 de febrero en diálogo con Página/12. "La Corte está mal y hace años era un tribunal prestigioso", señaló el Presidente y se refirió al caso de Milagro Sala. Dijo que se trataba de lawfare y que el máximo tribunal "debería revisar con cuidado lo que ha pasado, con cuidado y con atención". La respuesta de la Corte no tardó en llegar. Como si se tratara de un mensaje dirigido al corazón K, solo cinco días después, el viernes 12, dejaron firme una condena sobre la dirigente social. En virtud de esa decisión, Milagro Sala insistió con el pedido de un indulto del Presidente.

Espionaje ilegal

Ese mismo día la Cámara Federal de Casación asestó un golpe durísimo que alivió al universo macrista. La causa de espionaje ilegal durante los años de Mauricio Macri salió de la órbita del juez Juan Pablo Augé y a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y pasó a los tribunales de Comodoro Py, como pedían los exfuncionarios y espías. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, ya anunció que presentará este miércoles un recurso ante el máximo tribunal penal del país para llevar el tema a la Corte. El kirchnerismo observará con atención esta nueva decisión que deberá tomar el máximo tribunal, aunque sospechan que la sentencia será favorable a los juzgados de Retiro.

"Es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos. Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder", planteó Alberto el sábado 13 a través de un hilo de Twitter donde destacó los mensajes de la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Un día más tarde fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien salió a cruzar las decisiones judiciales: "No dudo que las acusaciones contra Cristina son falsas".

Pero más allá de los dichos, el kirchnerismo considera que ya no hay tiempo que perder y que hay que tomar decisiones. "Ganamos las elecciones pero no ejercemos el poder. Nos quedamos en la discusión y en el relato de lo que pasa. No estamos en la platea. Tenemos que jugar el partido", dijo a PERFIL un senador del Frente de Todos que espera una señal de largada para avanzar sobre la Corte Suprema. En Diputados, Leopoldo Moreau pidió ampliar el número de integrantes. El peronismo explora alternativas. Casualidad o no, ANSES intimó este miércoles a 222 jueces y fiscales que iniciaron trámite jubilatorio a retirarse de inmediato o dar de baja la documentación presentada.