"Si Fernández se equivoca le vamos a marcar", advierte Omar Maturano

por Aurelio Tomás

Omar Maturano dirige La Fraternidad, el gremio de conductores de ferrocarriles, y es el secretario adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). En una entrevista con PERFIL no ahorró críticas al gobierno actual, amenazó con un paro ferroviario “despedida” y también dejó alguna advertencia al señalar que el transporte no tiene “ninguna presencia” en el armado del gabinete de Alberto Fernández. Dijo que no sabe si “el nuevo gobierno tiene miedo” por su capacidad de hacer “un paro en serio” o “simplemente no se lo tiene en cuenta”.

¿Cuál debería ser el perfil del próximo secretario de transporte?

Los trabajadores no somos quienes ponemos y sacamos ministros. Queremos que la persona que venga conozca bien todos los modos de transporte. Lo que no queremos es alguien al que haya que enseñarle, pasamos cuatro años y no pudimos enseñarle a (Guillermo) Dietrich. De lo único que sabe es de bicicletas.

Hasta ahora no trascendieron definiciones en esta área…

Se habla de todos los ministerios con sus nombres pero al transporte no se le da ninguna presencia. No sé si esto pasa porque el nuevo gobierno tiene miedo, porque es un sector que cuando hace una medida tiene mucha contundencia, o simplemente, no se lo tiene en cuenta.

¿Creen que se va a concretar la reunión de Confederación del Transporte con Alberto que se pidió hace algunas semanas?

El compañero (Juan Carlos) Schmid pidió la reunión, se va a tener que dar. No se puede relegar a ningún sector porque, después, esos sectores no ayudan. Cómo peronista vamos a acompañar a la gestión pero aún no sabemos qué nos van a pedir, por eso no sabemos cuánto vamos a poder dar.

¿Antes del cambio de gobierno piensan hacer un reclamo por paritarias?

El día 29 de noviembre vence la conciliación obligatoria y pensamos que el tema se va a solucionar. Pero si no se soluciona va a haber por primera vez un paro por tiempo determinado, una nueva metodología: va a ser desde el 29 de este mes, hasta el 9 de diciembre… porque este gobierno no cumplió con las expectativas que había dado cuando empezamos a discutir las paritarias: vamos un 16 por ciento de aumento y la inflación ya va a llegar al 51%.

La Fraternidad hizo un paro a Perón y a los últimos presidentes peronistas ¿va a volver a haber un paro con Alberto?

Si se equivoca le vamos a marcar, como pasó con el compañero Menem, el compañero Néstor y la compañera Cristina. A nosotros nos eligen para defender a nuestro sector a ellos para gobernar. La reunión (del presidente electo) con la CGT en el salón Felipe Vallese dejó un mensaje que algunos no entendieron. No es un mensaje de alivio, sino un mensaje de compromiso que vamos a tener que acompañar.