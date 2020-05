Sigue la cuarentena hasta el 24 de mayo con el foco puesto en Ciudad y Conurbano

por Rosario Ayerdi

Alberto Fernández cerró la etapa del aislamiento nacional que funcionó desde el 20 de marzo e inauguró una nueva fase en la que el interior del país avanzará hacia la reapertura de actividades a cargo de los gobernadores, mientras que la provincia de Buenos Aires y Capital Federal continuará con una “cuarentena estricta” en la que el Gobierno nacional seguirá regulando las nuevas habilitaciones.

“¿Dónde estamos parados? la cantidad de casos se ha logrado realentizar un poco más, la cantidad de fallecimientos que lamentablemente siguen ocurriendo están dentro de lo que tenía que ocurrir. Las cosas están ocurriendo como lo venimos pensando y planeando. Hemos sido muy estrictos en este tiempo y hablo de la sociedad argentina que ha escuchado nuestro pedido de cuidarse y cuidar a los otros y lo hacen de un modo magnífico”, dijo Fernández al iniciar la conferencia de prensa en la que anunció una nueva etapa de cuarentena que se extenderá hasta el 24 de mayo. Dos semanas atrás, el Presidente mostraba que el objetivo frente al avance del coronavirus sería que la curva de duplicación de casos debería ser cada 25 días (en aquel momento era cada 17 días).

“Para la reapertura progresiva hace falta que el tiempo de duplicación de casos sea superior a los 25 días, eso se logró en toda la argentina menos en el AMBA. Por eso, el decreto que estamos dictando ahora va a disponer que toda la argentina salvo el AMBA pasa a la fase cuatro mientras que el AMBA sigue en la faceta actual”, detalló Fernández. En Capital Federal y los distritos del conurbano, el tiempo de duplicación de casos es hoy de 18,8 días. Pero el número que más alarma en esta zona tiene que ver con que el 86,2 % de los casos se concentran en el área metropolitana.

En el interior del país la nueva etapa será la “reapertura progresiva”. Esto significa que los gobernadores podrán habilitar nuevas flexibilizaciones sin tener que pedir autorización al Gobierno nacional. En cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof continuarán coordinando con la Casa Rosada los movimientos que pretenden hacer. El jefe de Gobierno porteño elevará las nuevas autorizaciones el lunes, entre las que se destacan reaperturas de comercios a partir de las 11 de la mañana y salidas recreativas para los menores los fines de semana.

“Nuestro objetivo es la salud y la vida de la gente. La cuarentena sigue en la Ciudad de Buenos Aires. El aumento de movilización se triplicó y a pesar de esto, el nivel de casos se mantuvo relativamente estable excepto en algunos sectores como las zonas más vulnerables y los geriátricos. Seguimos en cuarentena, todo lo que venimos haciendo no lo vamos a tirar por la borda. En esta nueva etapa le vamos a proponer al poder ejecutivo sumar algunas actividades”, dijo Larreta al compartir la conferencia de prensa con el Presidente y el gobernador bonaerense.

Los pedidos de Kicillof al Ejecutivo tienen que ver con la reapertura de la industria. “Nuestra mirada está vinculada a la producción, más que al esparcimiento y al consumo, porque ahí se concentra buena parte de la producción del país”, dijo el jefe Provincial y aclaró que “No pueden viajar en transporte público los que no son trabajadores esenciales”.

Una de las mayores preocupaciones de los tres dirigentes tiene que ver con un posible contagio masivo por el uso de los medios de transporte público que comparten ambas jurisdicciones. El ministro de Transporte, Mario Meoni estuvo en la Quinta de Olivos el jueves. Ese día se duplicó la cantidad de usuarios que utilizaron el transporte público en la Ciudad y el Conurbano con respecto al primer jueves hábil del aislamiento ya que se llegó a 1.000.496 pasajeros contra 538.942.

Sin embargo, este número sigue estando lejos de los 4.242.450 que circulaban antes de decretarse la cuarentena. En la Casa Rosada quieren evitar que el lunes se replique una foto como la de las filas de los jubilados en los bancos cuando se reabrieron a principios de abril. “No nos podemos permitir que todos salgan a tomarse el transporte público el lunes”, dijo el Presidente en Olivos.

Salud Vs. Economía. “Escuche hablar a muchos con impaciencia sobre la economía, nosotros sabemos el padecimiento de los que no la están pasando bien. Sabemos el problema que tenemos y el problema que la cuarentena genera a los fines de desarrollo económico y por eso tomamos medidas para quienes más los necesitan”, dijo el Presidente. Enumeró el Ingreso Familiar de Emergencia, los créditos a tasa cero y el plan de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP). Y remarcó: “Reafirmamos que lo que más nos preocupa es cuidar la salud y preservar la vida”.

Fernández puso como ejemplo a Suecia y Noruega. “El caso sueco que no cerró comercios ni la industria lo comparé con Noruega que hizo exactamente lo contrario. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega, que hizo una cuarentena estricta. Cuando me dicen que siga el ejemplo de Suecia, lo que veo que me están proponiendo es que de haber seguido el ejemplo de Suecia hoy tendríamos 13.900 muertos. Para quienes son atrapados por la ansiedad de la economía les digo que los 3 mil muertos de Suecia equivalen a los 13.900 muertos en Argentina”, detalló el Presidente. También repasó el incremento del desempleo en Estados Unidos. “Digo todo esto para que no mientan más porque me cansan las mentiras”, concluyó Fernández. Además de Larreta y Kicillof, Fernández anunció la nueva etapa junto a los infectólogos Pedro Cahn y Mirta Roses.

Para ultimar los detalles del nuevo decreto, durante el día pasaron por Olivos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi y el diputado Eduardo Valdés.

La música de Alberto para el aislamiento

La primera recomendación musical fue el 16 de abril, mismo día en el que Argentina presentó la oferta para la reestructuración de la deuda externa. Hubo una segunda intervención días atrás y ayer, mientras ultimaba los detalles del anuncio de la extensión de la cuarentena y esperaba el cierre de la primera etapa del canje, Alberto Fernández volvió a musicalizar un programa de radio.

“Se quejaron la última vez de que no ponía música nacional, así que me ocupé. Amo la música nacional y me ocupé de buscar dos temas que son para mí bellísimos, de los comienzos del rock nacional, de los primeros años de la década del 70, estoy hablando de Litto Nebbia y Luis Alberto Spinetta”, fue el primer mensaje del Presidente al segmento “Detrás de lo que vemos”, conducido por Claudio Villarruel en la AM750. Y agregó: “Los dos temas que elegí fueron porque tiene que ver con este tiempo. Un tiempo donde todos tenemos que estar separados y conviviendo la alegoría de la cuarentena”.

La primera canción fue Isla. “Islas nos separan, siempre un poco más, yo trato de acercarme y tú te vas. Formidable, ¿no? Parece que estuviera hablando de nosotros. Ojalá que las islas desaparezcan y todos empecemos a estar un poco más juntos”, dijo el Presidente. El segundo tema fue Todas las horas son del viento, de Spinetta. “Cuida bien del niño, cambia ya tu mente, así empieza el tema de Luis Alberto, en estos tiempos en que tenemos que cuidar tanto a nuestros niños, épocas de cuarentena, épocas de contagio, épocas de dilemas también”, concluyó.