Sigue la pulseada entre Karina Milei y Jorge Macri por leyes claves para CABA

A poco de terminar el año, y a pesar del calor que pesa sobre la Ciudad, la situación política entre Jorge Macri y Karina Milei, en lo que respecta a la política, sigue más que fría.

La semana que viene, el jefe de Gobierno seguirá muy cerca lo que ocurra en la Legislatura cuando se discutan dos leyes claves para el PRO: el Presupuesto 2025 (con la Ley Tarifaria y Fiscal donde se establecen los impuestos del año) y el nuevo Código Urbanístico (CUR), que ya tiene una primera sanción (es una iniciativa de doble lectura).

En ese marco, la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad y presidenta del bloque libertario, Pilar Ramírez, viene estudiando ambos proyectos en detalle. Pero no se convenció con ninguno de los dos: presentó observaciones y cambios. Por caso, para que no haya aumentos en ABL y en Patentes tal como se propone en la iniciativa y tampoco, según los técnicos de LLA, se observa una drástica reducción de cargos. En Uspallata, sede del Gobierno porteño lo niegan: aseguran que se bajó casi un 30% la planta de empleados y que hubo también fusión de áreas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Lo del Presupuesto es un escándalo, no podemos votarlo así como está”, aseguran a PERFIL en LLA. Además de las subas impositivas, ponen la lupa en gastos particulares. Por caso: la “distribución del gasto etiquetado en materia de Género y Diversidad” por $ 260 mil millones para 2025. Se trata del gasto total que tiene todo el Ejecutivo en perspectivas de género, y alcanza a todos los ministerios porteños de manera transversal. Es el 1,5% del Presupuesto total.

En lo que respecta al CUR, una de las promesas de campaña del PRO porteño, el tema llevó a una cumbre hace días entre la secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gobierno. Fue en el despacho de la vicejefa, Clara Muzzio, aunque ella ya se había retirado. La reunión no fue buena: no se pusieron de acuerdo en el paquete de leyes. “Si no toman en cuenta nuestros cambios, no vamos a acompañar tampoco el CUR”, dicen en LLA.

Con todo, el vicepresidente de la Legislatura porteña, Matías López, junto al jefe del bloque del PRO, Darío Nieto, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Paola Michielotto, batallan para conseguir los votos que le permitan al Gobierno porteño tener sus leyes. No es sencillo: sin LLA deberán volver a recurrir a aliados como la UCR (que podrá sacar el proyecto de boleto estudiantil que impulsó la titular de la bancada, Manuela Thourte), la Coalición Cívica y Confianza Pública de Graciela Ocaña.

Paralelamente, a comienzos de semana volvió de Génova el titular de la AGIP, el bonaerense Germán Krivocapich, quien viajó en plena discusión por el Presupuesto junto a, entre otros, Guadalupe Moreira (directora de Rentas), Gustavo Cattáneo (Empadronamiento Inmobiliario), Sebastián Torrillas (Automatización de Recaudación) y Juan Negrelli (Técnico Tributario).