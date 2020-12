Aborto | Silvia Lospennato: "No quiero hacer mezquindad política con los derechos de las mujeres"

El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se debatirá el próximo jueves 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. A pocos días de la sesión, la legisladora nacional Silvia Lospennato aseguró que "no hay excusas" y le pidió al gobierno "responsabilidad para acompañar esta política".

"No hay excusas para no avanzar en esta decisión, sería seguir imponiendo la creencia de un grupo y tenemos que legislar para todos", afirmó la diputada nacional del PRO en el programa Verdad Consecuencia de TN.

Lospennato expresó que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue "una promesa de campaña del oficialismo", aunque reconoció la "honradez" de enviarlo al Congreso y pidió la "responsabilidad" de "acompañar esta política".

Consultada por la posibilidad de que el aborto funcione como una forma de tapar la crisis, la dirigente opositora destacó: "Quiero creer que es una política de salud pública, si va a ayudar a las mujeres es el momento de acompañar, no quiero hacer mezquindad político con los derechos de las mujeres", dijo.

Lospennato explicó que una de las diferencias del debate de este año con el de 2018 es "el proyecto de los mil días" porque "tiene una mirada puesta autonomía de la mujer" y destacó que "ya no hay excusas para seguir avanzando en esta legislación" porque "tenemos que legislar para todos: para el que quiere y el que no".

La diputada aseguró que Mauricio Macri "desde ahora acompaña", al tiempo que manifestó que "él lideró esta fuerza" y agregó: "Para mí es un privilegio formar parte de un partido que tuvo un presidente. Me gustan los expresidentes de EEUU, tienen un rol institucional que acompañan".



Al hablar de la ex presidenta Cristina Kirchner, le reconoció ser "la primera mujer que forma parte de tres fórmulas ganadoras en América Latina, tiene un mérito en el liderazgo aunque a mí no me guste".

CI/FF