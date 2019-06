Sin Cristina Kirchner, este lunes 24 de junio termina la primera etapa del juicio oral por la obra pública

El Tribunal Oral Federal 2 concluirá este lunes 24 de junio con la lectura de la acusación en lo que será la quinta audiencia del juicio oral que juzga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario K Lázaro Báez. Tras esto, se espera que comience la etapa de los planteos de las partes, lo que abrirá paso a las indagatorias del debate.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya informó el viernes 21 de junio al tribunal que la juzga que no se presentará porque tiene agendada una reunión por su labor parlamentaria. En su carácter de senadora, realizó una presentación en la que detalló que el lunes 24 recibirá al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, "con motivo de una solicitud que éste le efectuara".

Para la jornada de este lunes está previsto que se concluya con la lectura de las últimas 200 páginas de la acusación de la Fiscalía contra la exmandataria y los otros acusados, entre quienes están Báez, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y Santiago Carlos Kirchner, primo hermano de Néstor Kirchner y ex funcionario del Ministerio de Planificación.

Luego será el turno de las defensas, que tendrán tiempo para realizar pedidos de nulidad y objeciones. Tras esto, se espera que declaren los 163 testigos pedidos en total y que el juicio se meta de lleno en la campaña electoral. Entre quienes deberán desfilar por la Sala AMIA de Comodoro Py están Alberto Fernández, candidato presidencial de CFK, los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Sergio Massa, así como Paula Olivetto, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, según detalló hace unos días PERFIL.

Causa vialidad. La justicia investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en beneficio del empresario Lázaro Báez. La primera audiencia del juicio tuvo lugar el martes 21 de mayo en Comodoro Py. Hasta allí llego Cristina, en medio de un importante operativo desplegado en el edificio de los tribunales federales de Retiro. Esta es la segunda audiencia a la que no asiste. La primera, fue el 3 de junio por una reunión en el Senado.

