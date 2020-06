Alberto: "En no mucho tiempo más, la economía va a funcionar a pleno"

El presidente Alberto Fernández inauguró este mediodía por videoconferencia una planta de generación térmica de Pampa Energía, en la ciudad bonaerense de Marcos Paz, junto al empresario Marcelo Midlin y al intendente Ricardo Curutchet.

"Pampa Energía está respondiendo a lo que son los objetivos centrales de este país. Con Néstor (Kirchner) buscamos asociar al capital privado y al capital público para el desarrollo energético, que es algo de lo que no se pude prescindir", consideró Fernández.

El primer mandatario remarcó que éste "es el camino correcto": "Me pone muy feliz que sean capitales argentinos. Me pone contento que los capitales nacionales ganen espacio en la generación eléctrica. La soberanía significa abastecerse, hacerse cargo del futuro. Cuando uno ve que los capitales se quedan en el país, tiene la tranquilidad de no depender de otros".

Por su parte, Fernández se refirió al caso de la cerealera Vicentin y se quejó de que algunos empresarios "hacen mal uso del capital público y dejan deudas en el Banco Nación".

"El capital público está para apoyar al capital privado con créditos, como lo hace el Banco Nación. Por eso uno se irrita tanto cuando algunos hacen mal uso de esos créditos y dejan en el Banco Nación deudas y quiebras en sus empresas", lanzó el mandatario.

Durante la teleconferencia que realizó desde la Quinta de Olivos para inaugurar la central térmica, el jefe de Estado subrayó: "No es el caso de Pampa Energía que lo que ha hecho es crecer con inversión privada y de modo sostenido, apostando al crecimiento y al desarrollo del país".

"Celebro eso Marcelo (Mindlin), y te agradezco que confíes en el país y que vos y tus socios sigan apostando al país. Quiero que sigan confiando en el país porque lo vamos a poner de pie entre todos. Ustedes son parte de ese entre todos", destacó.

El mandatario hizo acto de presencia en forma virtual debido a que tiene el consejo médico de no salir de la residencia de Olivos tras el crecimiento de contagios por la pandemia de coronavirus que se registró en las últimas dos semanas en el país. Este aumento que lo llevó a decidir endurecer la cuarentena por otros 15 días en el Àrea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tal y como informó PERFIL.

Pampa Energía finalizó la primer etapa de su central termoeléctrica que alcanzará un potencial de 1247 MW, transformándose en una de las más grandes del país. La obra demandó una inversión de 350 millones de dólares y trabajaron más de 1.500 personas, según fuentes oficiales.

Sin embargo, la cita más importante del día que le espera al Jefe de Estado es a la noche, cuando junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en conferencia de prensa dé mayores detalles de la extensión de "una cuarentena estricta" en el AMBA que dure 15 días, con "el objetivo de vaciar camas" de terapia intensiva.

Para preparar la rueda de prensa y ultimar detalles, Alberto Fernández se reunirá a partir de las 17 horas con Rodríguez Larreta y Kicillof.

