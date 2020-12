Spotify quiere tener a Alberto Fernández en una de sus playlist

Noticias Relacionadas Alberto Fernández le cantó a Gustavo Santaolalla por su cumpleaños

Se sabe: Alberto Fernández no solo es fanático del rock, sino que le gusta mucho tocar la guitarra. El presidente contó que la plataforma Spotify le propuso "subir los temas" musicales que compuso hace unos años. "Han venido a proponerme varias me propusieron de Spotify subir los temas", relató el mandatario.

Fiel a su generación, que tuvo que acostumbrarse acerca de esta cuestión de escuchar música plataformas digitales, el presidente conserva grabados 40 temas en un disco físico que hasta le puso hasta un nombre: Los caminos hacia el cielo. "Hice un cd sólo para mis amigos", contó.

"Hace unos años ordenando papeles me encontré con un montón de temas, algunos de mis 14 años, otras que le hice a mi hijo (Estanislao), a la mamá de mi hijo (Marcela Luchetti), a otros amores que tuve en la vida, a mi mamá (Celia Pérez). Y me puse a pensar dónde iba a quedar todo eso si me moría", siguió detallando.

¿Será entonces éste el momento para llevar sus canciones al eter digital? Según parece, habrá que esperar. Fernández señaló que por el momento no tiene pensado hacerlo porque, según aclaró, lo que hace "es más una cosa íntima que pública".

El jefe de Estado explicó que por el momento no tiene pensado aceptar el ofrecimiento del gigante del streaming de música, aunque no descartó la posibilidad de hacerlo para "donar" los derechos.

"El día que lo haga voy a hacerlo para donarle los derechos de autor a alguien, si es que alguien quiere escuchar los temas", remarcó.

Alberto Fernández recordó:

Fernández dijo que usa la música "como cable a tierra para desconectar de lo cotidiano: es más una cosa íntima que pública".

El Presidente reiteró su pasión por la música: "Trato de tocar la guitarra un rato: eso me divierte. La música es el mejor cable a tierra que tengo".

Para cerrar expresó: "Cada vez me queda menos tiempo libre, pero trato de hacer las cosas que me gustan hacer para seguir cultivando esa parte mía".