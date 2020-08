Alberto Fernández le cantó a Gustavo Santaolalla por su cumpleaños

Noticias Relacionadas La imagen de Alberto Fernández es negativa por primera vez desde el inicio de la pandemia

El presidente Alberto Fernández es un reconocido fanático del rock nacional. "Soy más hijo de la cultura hippie que de las veinte verdades peronistas", contó en abril en una entrevista con Jorge Fontevecchia en PERFIL. Impulsor de los históricos conciertos en Casa Rosada durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando era jefe de Gabinete, en campaña no perdió oportunidad para mostrar sus dotes de guitarrero y hasta este año presentó un tema que le dedicó al difunto líder de los Super Ratones.

Por eso no llamó la atención que el jefe de Estado participara en el video musical que le dedicaron varios artistas al compositor y productor Gustavo Santaolalla en su cumpleaños número 69 esta semana. Junto a León Gieco, el mexicano Rubén Albarrán (de Café Tacvba), Fernández se sumó a los saludos al multiinstrumentista, cofundador de Arco Iris y Bajofondo Tango Club.

"Vive a la orilla de un río / en algún lugar / en algún lugar / En las noches de frío / con una nube / se suele abrigar", entonó el líder del Frente de Todos, a capella, estrofas de Vasudeva, del disco Tiempo de resurrección (1972) de Arco Iris. Luego, el mandatario procedió al saludo de ocasión: "Cuántas veces canté esta canción tuya, Gustavo. Feliz cumpleaños, allá lejos donde estás, lejos de esta Argentina que te quiere tanto", dijo.

Fernández luego elogió la letra del tema de Santaolalla "de lo mejor que has hecho, ahora la cantás como Bob Dylan, me lo has mostrado", comentó con un gesto. "Yo sigo cantándola en la vieja forma, en el viejo formato. Te quiero mandar el más grande de los abrazos. Sabés cuánto te admiro, sabés cuánto te quiero, sabés cuánto te valoro. Pasá muy bien el día de tu cumpleaños. Acá desde Argentina todos te recordamos con cariño y con afecto. Y el presidente de los argentinos es el primer fanático tuyo. Abrazo muy grande, feliz cumpleaños Gustavo", concluyó el presidente al final del video, que el artista compartió en su página de Facebook.

La amistad entre Fernández y Santaolalla es de larga data. El jefe de Estado incluso se reunió a tocar con el músico el sábado 26 de octubre de 2019, en la previa de las elecciones generales que terminarían consagrándolo como presidente de la Nación, en otro video que quedó registrado para las redes.

FF