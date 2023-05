"Teníamos los votos en las urnas": Yedlin aseguró que lo "sacaron de contexto" cuando se refirió a las elecciones en Tucumán

A partir del fallo en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendiera las elecciones en Tucumán y San Juan, el arco político del Frente de Todos -cuyos candidatos de ambas provincias son el motivo que alude el máximo tribunal en sus resoluciones- salió a cuestionar duramente la decisión, y a contar las consecuencias que el fallo traería. Uno de ellos fue el senador nacional por Tucumán, Pablo Yedlin.

En una entrevista con La Gaceta de Tucumán, dijo que el fallo de la corte "demora casi un mes de resolverlo y cuatro días antes de la elección saca una medida cautelar, impidiendo las elecciones de gobernador y vicegobernador, pero eso nos impide cualquier tipo de elección que tenemos en Tucumán, por el sistema de acoples que tenemos".

Y agregó una frase que generó una fuerte polémica: "Nosotros ya teníamos las urnas distribuidas en alta montaña, los votos puestos en las urnas". La frase generó mucha polémica porque lo acusaron de realizar una medida fraudulenta, por lo que el senador tuvo que salir a través de sus redes sociales a manifestar que lo "sacaron de contexto".

Tras la suspensión de las elecciones, qué pasará con los comicios en Tucumán y San Juan

"Debo hacer una aclaración sobre la nota en @LaGacetaTucuman, ya que las interpretaciones de militantes de la oposición dieron a entender que incurrimos en una práctica fraudulenta cuando me referí a que las urnas y votos testigos ya comenzaron su traslado a las escuelas".

En diálogo con PERFIL, Yedlin agregó: "Me refería a las boletas testigo que viajan con las urnas abiertas en el 'kit electoral' antes de empezar la elección. Se me saca de contexto".

"Naturalmente, se acató el fallo, lo que me parece bien. Pero me parece completamente improcedente", señaló. "Tuvieron los tiempos para que se replantease la cuestión de la candidatura a vicegobernador o no y se resolviera la cuestión de fondo. Acá tampoco se resuelve la cuestión de fondo", denunció.

Pablo Yedlin: "La cautelar es una estrategia de la oposición porque no puede ganar en las urnas"

"Emiten una cautelar, nos detienen un proceso eleccionario, con la implicación y costos que eso tiene para la provincia, y hoy estamos de vuelta contestándole a la Corte Suprema a ver si se resuelve la cuestión de fondo y a la espera que la Corte Suprema nos diga cuándo podemos tener nuestra elección para poder ir a las urnas", completó en diálogo con Modo Fontevecchia.

Manzur no quiso opinar sobre el fallo pero aseguró que lo acatarán pero no bajará su candidatura. Mientras tanto, el nombre de Yedlin se instaló como una posible candidatura si la Corte resolviera que Manzur no puede ser candidato.

"Para mí, la vinculación entre la Corte y la oposición es clarísima. No tengo dudas", concluyó.

JD / CP