Pablo Yedlin, senador nacional tucumano (FdT), se refirió a la suspensión de las elecciones en Tucumán y aseguró que "la cautelar es una estrategia de la oposición porque no puede ganar en las urnas". “Hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la provincia diciendo que Manzur se puede presentar”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es una exageración decir que usted es una de las manos derechas de Manzur?

Vengo trabajando con Manzur desde el inicio de su actividad política en la provincia de Tucumán. Primero como secretario de Salud de la provincia, luego de ministro de Salud, cuando él era vicegobernador, y después, como secretario general de la Gobernación, cuando él fue gobernador. Venimos trabajando en conjunto, y somos amigos desde la infancia.

Además ambos son médicos…

Sí, él es un poco menor que yo, se recibió en la Universidad Nacional. Era compañero de mi hermano menor, que también es médico. Era un asiduo visitante de mi casa.

Suspensión de elecciones en San Juan y Tucumán: los motivos de la decisión de la Corte

¿Qué opina del fallo de la Corte de ayer que suspende las elecciones?

Nosotros nos vimos sorprendidos. Si bien el planteo acerca de la posibilidad o no de que Manzur integrara la fórmula existía por parte de la oposición, acá hubo un planteo judicial, en la justicia de la provincia, que tuvo todo su recorrido y tuvo un fallo firme diciendo que sí podía participar.

Frente a esa situación no hubo un pedido de acción extraordinaria sobre la Corte Suprema, que hubiera sido el camino lógico para el planteo, sino que hay un pedido de un amparo que tiene más de un mes de presentado. La Corte Suprema se toma todo el tiempo del mundo, y a cuatro días de la elección sale este fallo.

Las urnas ya están en las escuelas, los votos ya están en las urnas, hemos tenido una campaña electoral con participación de todos los partidos y acoples que tiene nuestro movimiento, y a cuatro días, la Corte decide dar lugar a esta cautelar, suspende la elección para las categorías de gobernador y vice, como si fuera posible detenerlo.

Con lo cual, nosotros tenemos que suspender todo. Naturalmente, se acató el fallo, lo que me parece bien. Pero me parece completamente improcedente. De un tiempo a esta parte te podría nombrar varios hechos.

Quiénes son los referentes de JxC y de Milei que impulsaron el fallo de la Corte

La vergonzosa toma del Consejo de la Magistratura en manos del presidente de la Corte, emplazando al Congreso para que cambie una ley. O la opinión de la corte de cómo tienen que ser los bloques en el Senado para que ellos puedan tener mayoría en el Consejo de la Magistratura.

Pero más allá de todo eso, tuvieron los tiempos para que se replantease la cuestión de la candidatura a vicegobernador o no y se resolviera la cuestión de fondo. Acá tampoco se resuelve la cuestión de fondo.

Emiten una cautelar, nos detienen un proceso eleccionario, con la implicación y costos que eso tiene para la provincia, y hoy estamos de vuelta contestándole a la Corte Suprema a ver si se resuelve la cuestión de fondo y a la espera que la Corte Suprema nos diga cuándo podemos tener nuestra elección para poder ir a las urnas.

El amparo fue presentado hace un mes, por más rápido que sea, la corte tiene sus tiempos. ¿No hay un tema de fondo en el sentido de que la posibilidad de que haya un amparo y la posibilidad de que fueran suspendidas las elecciones generaba cierta preocupación a priori?

El planteo de la oposición acerca de la candidatura o no de Manzur se planteó hace mucho más de un mes atrás. Hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la provincia diciendo que Manzur se puede presentar.

Tucumán suspendió las elecciones y San Juan votará en todos los cargos menos gobernador

Es verdad lo que vos decís, pero esto es toda una estrategia. Esta cautelar sacada cuatro días antes de la elección forma parte de una estrategia de la oposición en Tucumán. La cautelar es una estrategia de la oposición porque no puede ganar en las urnas, por eso judicializa, declara fraude y también impugna el candidato.

Tucumán va a ir a elecciones. Será la semana que viene, la otra, o en 15 días, ahí veremos cómo la sociedad apoya a un movimiento o al otro. Esto no tiene que ver con las personas. Acá hay un proyecto de provincia y de país diferente, y eso es lo que se va a expresar en las urnas.

Lo que ha pasado es un papelón. Podrían haber intentado dar una respuesta en los tiempos suficientes para que podamos resolver. Lo que hacen es pedir un informe. El informe podrían haberlo pedido apenas llegó la causa, estaríamos hablando hace veinte días atrás, y quizás la cosa hubiera podido ser, por lo menos, no tan sobre al hora.

Wado de Pedro afirmó que "no hay democracia con esta Corte"

Sergio Uñac insistió textualmente en no querer hacer especulaciones acerca de una posible relación entre la Corte y la oposición. ¿Tu perspectiva y la de Manzur es que sí hay relación entre la Corte y la oposición?

Yo voy a dar mi opinión, la de Manzur habría que preguntárselo a él. Para mí, la vinculación entre la Corte y la oposición es clarísima. No tengo dudas. Ayer escuchábamos a un periodista famoso, que suele dar información muy buena, diciendo que Rosatti recibió llamadas para sacar el fallo en tiempo y forma, no sé si lo escuchaste.

Claudio Mardones (CM): Desde el Gobierno Nacional, algunos estaban siguiendo este desarrollo, otros decían que no iba a suceder, pero el mensaje de que no iba a suceder era información que salía de la propia Corte y llegaba a los funcionarios del Gobierno de Tucumán y de San Juan. ¿Qué información manejaban antes de que llegara esta sorpresa? ¿Por qué los agarró tan desprevenidos?

En lo personal, me quedé sorprendido. En los medios locales y la prensa de la Provincia fue un tema permanente de análisis si había o no resolución de la Corte sobre este tema, no era un tema que hubiera quedado olvidado.

El jueves anterior no había salido ningún fallo, entonces se especulaba con que no iba a haber fallo. Hubo una permanente atención, pero, de verdad, nosotros creíamos que iba a quedar abstracto y no iban a contestar.

Sergio Vallejos: "José Luis Gioja necesitaba los votos de Sergio Uñac para ganar"

La procuración había dicho que, si bien podían expedirse, era un tema que ya estaba resuelto en la Corte Suprema de la Justicia y no parecía de incumbencia de la Corte Suprema de la Nación.

Me parece que acá, y quizás a Uñac le pasó parecido, pensábamos que la Corte no se iba a inmiscuir de esta manera, que a nosotros nos parecía que no era oportuna ni legal. Pero bueno, la Corte es la Corte y, entonces, uno siempre está a la espera de resoluciones que nos sorprenden en este país.

CM: Luego de estos cinco días, cuando se cumpla la cautelar, en términos logísticos y organizativos electorales, ¿cuánto tiempo les llevará organizar todo de nuevo independientemente de los tiempos de la Corte?

Es un desafío. Tenemos los cinco días, se contestará, veremos cuánto demora la Corte, que tampoco tiene plazos para contestar en la cuestión de fondo.

Cuando la corte conteste la cuestión de fondo y tengamos una definición, de ahí tendríamos que plantear la reimpresión de las boletas, la utilización de la Junta Electoral, no sé si para todas las categorías, o para las que se modifiquen o no se modifiquen, en base a lo que se resuelva.

Sergio Uñac: "La Corte Suprema suspendió nuestra voluntad de elegir"

Hay que resolver todo este tema de impresión. Son muchos votantes y muchos partidos, por el sistema de acoples. Yo te diría que entre dos y tres semanas a partir de que tengamos definiciones claras de la justicia para poder no volver a tener un inconveniente de este tipo.

El impacto de la ley de acoples en Tucumán

Nuria Am (NA): ¿Es verdad que son dieciocho mil candidatos para 347 cargos?

Yo escuché el otro día que eran diecisiete mil. Nuestra Constitución prevé un sistema de acoples. En San Miguel de Tucumán, por ejemplo, el peronismo presenta dieciséis acoples, y cada acople tiene 55 personas en la lista, es decir que se multiplica 55 por 16. La oposición presenta 12 acoples, no es que no participa en este sistema.

Es un sistema que es constitucional en la Provincia. Yo, como otros, creemos que habría que limitarlo, pero muchas veces eso es declarado inconstitucional. Es un tema que debiéramos tomar y resolver.

Natalia Volosin: "Lo que dice ahora la Corte es muy distinto de lo que dijo de Santiago del Estero y Río Negro"

NA: ¿No cree que el sistema de acoples alimenta la idea de que los candidatos se entronizan en sus cargos?

Yo te diría que, en general, la población de Tucumán quería votar el domingo. La gente, en general, estaba contenta con la elección del domingo, porque es el momento en que pueden expresarse. Sí creo que la mayoría de la gente no entiende lo que pasó ayer y por qué no se va a votar el domingo.

Los que entendemos, sabemos que lo que se ha hecho va en contra de la voluntad popular. Lo otro habrá que resolverlo dentro de la constitución. La Constitución es valedera siempre. No me parece que según el criterio de uno o de otro elijamos cumplir o no cumplir con las normas.

FM JL